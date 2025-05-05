СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BitStone
Remstone

BitStone

Remstone
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 249 USD в месяц
прирост с 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
284
Прибыльных трейдов:
92 (32.39%)
Убыточных трейдов:
192 (67.61%)
Лучший трейд:
3 772.64 USD
Худший трейд:
-992.52 USD
Общая прибыль:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
Общий убыток:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (3 480.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 900.88 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
31.23%
Макс. загрузка депозита:
100.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
276 (97.18%)
Коротких трейдов:
8 (2.82%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
21.92 USD
Средняя прибыль:
173.03 USD
Средний убыток:
-50.49 USD
Макс. серия проигрышей:
60 (-1 234.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 911.03 USD (27)
Прирост в месяц:
-3.93%
Годовой прогноз:
-47.64%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
412.89 USD
Максимальная:
5 055.21 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.54% (5 052.85 USD)
По эквити:
3.05% (3 216.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 157
ETHUSD 94
SOLUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 40
ETHUSD 6.7K
SOLUSD -476
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 12M
ETHUSD 252K
SOLUSD -120K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 772.64 USD
Худший трейд: -993 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +3 480.59 USD
Макс. убыток в серии: -1 234.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.

Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :

  • Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu

Нет отзывов
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 13:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.20 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BitStone
249 USD в месяц
6%
0
0
USD
106K
USD
33
99%
284
32%
31%
1.64
21.92
USD
5%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.