Всего трейдов:
284
Прибыльных трейдов:
92 (32.39%)
Убыточных трейдов:
192 (67.61%)
Лучший трейд:
3 772.64 USD
Худший трейд:
-992.52 USD
Общая прибыль:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
Общий убыток:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (3 480.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 900.88 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
31.23%
Макс. загрузка депозита:
100.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
276 (97.18%)
Коротких трейдов:
8 (2.82%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
21.92 USD
Средняя прибыль:
173.03 USD
Средний убыток:
-50.49 USD
Макс. серия проигрышей:
60 (-1 234.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 911.03 USD (27)
Прирост в месяц:
-3.93%
Годовой прогноз:
-47.64%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
412.89 USD
Максимальная:
5 055.21 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.54% (5 052.85 USD)
По эквити:
3.05% (3 216.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|94
|SOLUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|6.7K
|SOLUSD
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|12M
|ETHUSD
|252K
|SOLUSD
|-120K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.
Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
249 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
33
99%
284
32%
31%
1.64
21.92
USD
USD
5%
1:200