- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
284
利益トレード:
92 (32.39%)
損失トレード:
192 (67.61%)
ベストトレード:
3 772.64 USD
最悪のトレード:
-992.52 USD
総利益:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
総損失:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
最大連続の勝ち:
22 (3 480.59 USD)
最大連続利益:
7 900.88 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
31.23%
最大入金額:
100.77%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
276 (97.18%)
短いトレード:
8 (2.82%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
21.92 USD
平均利益:
173.03 USD
平均損失:
-50.49 USD
最大連続の負け:
60 (-1 234.00 USD)
最大連続損失:
-1 911.03 USD (27)
月間成長:
-3.93%
年間予想:
-47.64%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
412.89 USD
最大の:
5 055.21 USD (4.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.54% (5 052.85 USD)
エクイティによる:
3.05% (3 216.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|94
|SOLUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|6.7K
|SOLUSD
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|12M
|ETHUSD
|252K
|SOLUSD
|-120K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 772.64 USD
最悪のトレード: -993 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 27
最大連続利益: +3 480.59 USD
最大連続損失: -1 234.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.
Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
249 USD/月
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
33
99%
284
32%
31%
1.64
21.92
USD
USD
5%
1:200