Remstone

BitStone

Remstone
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  249  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
284
利益トレード:
92 (32.39%)
損失トレード:
192 (67.61%)
ベストトレード:
3 772.64 USD
最悪のトレード:
-992.52 USD
総利益:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
総損失:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
最大連続の勝ち:
22 (3 480.59 USD)
最大連続利益:
7 900.88 USD (9)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
31.23%
最大入金額:
100.77%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
276 (97.18%)
短いトレード:
8 (2.82%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
21.92 USD
平均利益:
173.03 USD
平均損失:
-50.49 USD
最大連続の負け:
60 (-1 234.00 USD)
最大連続損失:
-1 911.03 USD (27)
月間成長:
-3.93%
年間予想:
-47.64%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
412.89 USD
最大の:
5 055.21 USD (4.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.54% (5 052.85 USD)
エクイティによる:
3.05% (3 216.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 157
ETHUSD 94
SOLUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 40
ETHUSD 6.7K
SOLUSD -476
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 12M
ETHUSD 252K
SOLUSD -120K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 772.64 USD
最悪のトレード: -993 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 27
最大連続利益: +3 480.59 USD
最大連続損失: -1 234.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.

Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :

  • Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu

2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 13:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.20 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
