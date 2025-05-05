SignauxSections
Remstone
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 149 USD par mois
croissance depuis 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
152
Bénéfice trades:
56 (36.84%)
Perte trades:
96 (63.16%)
Meilleure transaction:
624.59 USD
Pire transaction:
-83.24 USD
Bénéfice brut:
6 986.43 USD (23 117 321 pips)
Perte brute:
-3 492.44 USD (5 676 303 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (3 480.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 480.59 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
36.79%
Charge de dépôt maximale:
98.45%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
2.16
Longs trades:
151 (99.34%)
Courts trades:
1 (0.66%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
22.99 USD
Bénéfice moyen:
124.76 USD
Perte moyenne:
-36.38 USD
Pertes consécutives maximales:
60 (-1 234.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 258.35 USD (18)
Croissance mensuelle:
-0.49%
Prévision annuelle:
-5.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
412.89 USD
Maximal:
1 616.06 USD (1.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.48% (1 550.82 USD)
Par fonds propres:
0.29% (306.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 77
ETHUSD 45
SOLUSD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 681
ETHUSD 3.2K
SOLUSD -346
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 17M
ETHUSD 212K
SOLUSD -105K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +624.59 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +3 480.59 USD
Perte consécutive maximale: -1 234.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto Spot with No leverage.

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %
  • Direction : LONGONLY
More info @ remstone.eu

Aucun avis
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 03:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 15:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 00:18
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.54% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
