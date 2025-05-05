- 자본
- 축소
트레이드:
290
이익 거래:
92 (31.72%)
손실 거래:
198 (68.28%)
최고의 거래:
3 772.64 USD
최악의 거래:
-992.52 USD
총 수익:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
총 손실:
-10 517.30 USD (16 224 134 pips)
연속 최대 이익:
22 (3 480.59 USD)
연속 최대 이익:
7 900.88 USD (9)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
31.23%
최대 입금량:
100.77%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.92
롱(주식매수):
282 (97.24%)
숏(주식차입매도):
8 (2.76%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
18.63 USD
평균 이익:
173.03 USD
평균 손실:
-53.12 USD
연속 최대 손실:
60 (-1 234.00 USD)
연속 최대 손실:
-2 679.15 USD (22)
월별 성장률:
-4.67%
연간 예측:
-56.68%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
412.89 USD
최대한의:
5 878.92 USD (5.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.28% (5 876.56 USD)
자본금별:
3.05% (3 216.70 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|163
|ETHUSD
|94
|SOLUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-784
|ETHUSD
|6.7K
|SOLUSD
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|11M
|ETHUSD
|252K
|SOLUSD
|-120K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 772.64 USD
최악의 거래: -993 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +3 480.59 USD
연속 최대 손실: -1 234.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.
Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
리뷰 없음
