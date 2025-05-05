- 成长
交易:
284
盈利交易:
92 (32.39%)
亏损交易:
192 (67.61%)
最好交易:
3 772.64 USD
最差交易:
-992.52 USD
毛利:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
毛利亏损:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
最大连续赢利:
22 (3 480.59 USD)
最大连续盈利:
7 900.88 USD (9)
夏普比率:
0.09
交易活动:
31.23%
最大入金加载:
100.77%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.23
长期交易:
276 (97.18%)
短期交易:
8 (2.82%)
利润因子:
1.64
预期回报:
21.92 USD
平均利润:
173.03 USD
平均损失:
-50.49 USD
最大连续失误:
60 (-1 234.00 USD)
最大连续亏损:
-1 911.03 USD (27)
每月增长:
-3.93%
年度预测:
-47.64%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
412.89 USD
最大值:
5 055.21 USD (4.54%)
相对跌幅:
结余:
4.54% (5 052.85 USD)
净值:
3.05% (3 216.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|94
|SOLUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|6.7K
|SOLUSD
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|12M
|ETHUSD
|252K
|SOLUSD
|-120K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 772.64 USD
最差交易: -993 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 27
最大连续盈利: +3 480.59 USD
最大连续亏损: -1 234.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.
Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月249 USD
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
33
99%
284
32%
31%
1.64
21.92
USD
USD
5%
1:200