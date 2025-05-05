- Incremento
Total de Trades:
284
Transacciones Rentables:
92 (32.39%)
Transacciones Irrentables:
192 (67.61%)
Mejor transacción:
3 772.64 USD
Peor transacción:
-992.52 USD
Beneficio Bruto:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (3 480.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 900.88 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
31.23%
Carga máxima del depósito:
100.77%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.23
Transacciones Largas:
276 (97.18%)
Transacciones Cortas:
8 (2.82%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
21.92 USD
Beneficio medio:
173.03 USD
Pérdidas medias:
-50.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
60 (-1 234.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 911.03 USD (27)
Crecimiento al mes:
-3.93%
Pronóstico anual:
-47.64%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
412.89 USD
Máxima:
5 055.21 USD (4.54%)
Reducción relativa:
De balance:
4.54% (5 052.85 USD)
De fondos:
3.05% (3 216.70 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|94
|SOLUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|6.7K
|SOLUSD
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
|BTCUSD
|12M
|ETHUSD
|252K
|SOLUSD
|-120K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Mejor transacción: +3 772.64 USD
Peor transacción: -993 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 27
Beneficio máximo consecutivo: +3 480.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 234.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.
Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
