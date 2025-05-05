SeñalesSecciones
Remstone

BitStone

Remstone
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 249 USD al mes
incremento desde 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
284
Transacciones Rentables:
92 (32.39%)
Transacciones Irrentables:
192 (67.61%)
Mejor transacción:
3 772.64 USD
Peor transacción:
-992.52 USD
Beneficio Bruto:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (3 480.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 900.88 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
31.23%
Carga máxima del depósito:
100.77%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.23
Transacciones Largas:
276 (97.18%)
Transacciones Cortas:
8 (2.82%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
21.92 USD
Beneficio medio:
173.03 USD
Pérdidas medias:
-50.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
60 (-1 234.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 911.03 USD (27)
Crecimiento al mes:
-3.93%
Pronóstico anual:
-47.64%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
412.89 USD
Máxima:
5 055.21 USD (4.54%)
Reducción relativa:
De balance:
4.54% (5 052.85 USD)
De fondos:
3.05% (3 216.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 157
ETHUSD 94
SOLUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 40
ETHUSD 6.7K
SOLUSD -476
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 12M
ETHUSD 252K
SOLUSD -120K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 772.64 USD
Peor transacción: -993 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 27
Beneficio máximo consecutivo: +3 480.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 234.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.

Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :

  • Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu

2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 13:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.20 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
