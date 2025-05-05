SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BitStone
Remstone

BitStone

Remstone
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 149 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
56 (36.84%)
Loss Trade:
96 (63.16%)
Best Trade:
624.59 USD
Worst Trade:
-83.24 USD
Profitto lordo:
6 986.43 USD (23 117 321 pips)
Perdita lorda:
-3 492.44 USD (5 676 303 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (3 480.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 480.59 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
36.79%
Massimo carico di deposito:
98.45%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
151 (99.34%)
Short Trade:
1 (0.66%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
22.99 USD
Profitto medio:
124.76 USD
Perdita media:
-36.38 USD
Massime perdite consecutive:
60 (-1 234.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 258.35 USD (18)
Crescita mensile:
-0.49%
Previsione annuale:
-5.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
412.89 USD
Massimale:
1 616.06 USD (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.48% (1 550.82 USD)
Per equità:
0.29% (306.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 77
ETHUSD 45
SOLUSD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 681
ETHUSD 3.2K
SOLUSD -346
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 17M
ETHUSD 212K
SOLUSD -105K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +624.59 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +3 480.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1 234.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto Spot with No leverage.

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %
  • Direction : LONGONLY
More info @ remstone.eu

Non ci sono recensioni
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 03:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 04:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 23:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 06:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 15:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.25 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 00:18
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.54% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BitStone
149USD al mese
4%
0
0
USD
103K
USD
20
100%
152
36%
37%
2.00
22.99
USD
1%
1:200
Copia

