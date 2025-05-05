- Crescita
Trade:
152
Profit Trade:
56 (36.84%)
Loss Trade:
96 (63.16%)
Best Trade:
624.59 USD
Worst Trade:
-83.24 USD
Profitto lordo:
6 986.43 USD (23 117 321 pips)
Perdita lorda:
-3 492.44 USD (5 676 303 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (3 480.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 480.59 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
36.79%
Massimo carico di deposito:
98.45%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.16
Long Trade:
151 (99.34%)
Short Trade:
1 (0.66%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
22.99 USD
Profitto medio:
124.76 USD
Perdita media:
-36.38 USD
Massime perdite consecutive:
60 (-1 234.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 258.35 USD (18)
Crescita mensile:
-0.49%
Previsione annuale:
-5.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
412.89 USD
Massimale:
1 616.06 USD (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.48% (1 550.82 USD)
Per equità:
0.29% (306.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|77
|ETHUSD
|45
|SOLUSD
|30
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|681
|ETHUSD
|3.2K
|SOLUSD
|-346
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|17M
|ETHUSD
|212K
|SOLUSD
|-105K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +624.59 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +3 480.59 USD
Massima perdita consecutiva: -1 234.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto Spot with No leverage.
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 0,3 %
- Direction : LONGONLY
More info @ remstone.eu
