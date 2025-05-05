- Crescimento
Negociações:
284
Negociações com lucro:
92 (32.39%)
Negociações com perda:
192 (67.61%)
Melhor negociação:
3 772.64 USD
Pior negociação:
-992.52 USD
Lucro bruto:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
Perda bruta:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (3 480.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 900.88 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
31.23%
Depósito máximo carregado:
100.77%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
276 (97.18%)
Negociações curtas:
8 (2.82%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
21.92 USD
Lucro médio:
173.03 USD
Perda média:
-50.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
60 (-1 234.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 911.03 USD (27)
Crescimento mensal:
-3.93%
Previsão anual:
-47.64%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
412.89 USD
Máximo:
5 055.21 USD (4.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.54% (5 052.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (3 216.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|157
|ETHUSD
|94
|SOLUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|40
|ETHUSD
|6.7K
|SOLUSD
|-476
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|12M
|ETHUSD
|252K
|SOLUSD
|-120K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 772.64 USD
Pior negociação: -993 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +3 480.59 USD
Máxima perda consecutiva: -1 234.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.
Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
249 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
33
99%
284
32%
31%
1.64
21.92
USD
USD
5%
1:200