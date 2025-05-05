SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BitStone
Remstone

BitStone

Remstone
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 249 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
284
Negociações com lucro:
92 (32.39%)
Negociações com perda:
192 (67.61%)
Melhor negociação:
3 772.64 USD
Pior negociação:
-992.52 USD
Lucro bruto:
15 918.93 USD (27 012 201 pips)
Perda bruta:
-9 693.59 USD (14 742 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (3 480.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 900.88 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
31.23%
Depósito máximo carregado:
100.77%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
276 (97.18%)
Negociações curtas:
8 (2.82%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
21.92 USD
Lucro médio:
173.03 USD
Perda média:
-50.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
60 (-1 234.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 911.03 USD (27)
Crescimento mensal:
-3.93%
Previsão anual:
-47.64%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
412.89 USD
Máximo:
5 055.21 USD (4.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.54% (5 052.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (3 216.70 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 157
ETHUSD 94
SOLUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 40
ETHUSD 6.7K
SOLUSD -476
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 12M
ETHUSD 252K
SOLUSD -120K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 772.64 USD
Pior negociação: -993 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +3 480.59 USD
Máxima perda consecutiva: -1 234.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Darwin NTDN @Darwinex broker. Crypto trading with no leverage.

Account copying Remstone Expert Advisor trades from Startrader account with :

  • Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu

Sem comentários
2026.01.02 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.17 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 04:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 19:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 13:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.20 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 20:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.22 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 23:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BitStone
249 USD por mês
6%
0
0
USD
106K
USD
33
99%
284
32%
31%
1.64
21.92
USD
5%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.