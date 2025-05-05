SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Blcx138
Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Axi-US888-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
253
Kârla kapanan işlemler:
73 (28.85%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (71.15%)
En iyi işlem:
58.44 USD
En kötü işlem:
-34.96 USD
Brüt kâr:
741.19 USD (3 149 704 pips)
Brüt zarar:
-774.29 USD (2 237 437 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (44.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
95.32 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
98.40%
Maks. mevduat yükü:
36.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
148 (58.50%)
Satış işlemleri:
105 (41.50%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
10.15 USD
Ortalama zarar:
-4.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-43.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.69 USD (18)
Aylık büyüme:
-21.98%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.10 USD
Maksimum:
306.17 USD (39.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.80% (306.17 USD)
Varlığa göre:
4.47% (43.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 51
GBPUSD.pro 38
USDJPY.pro 37
BTCUSD 33
AUDUSD.pro 29
ETHUSD 22
EURJPY.pro 9
USDCHF.pro 8
XAUUSD.pro 7
NZDUSD.pro 7
USDCAD.pro 6
USOIL 5
US500 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro -81
GBPUSD.pro -22
USDJPY.pro 18
BTCUSD 116
AUDUSD.pro -22
ETHUSD -7
EURJPY.pro -3
USDCHF.pro -38
XAUUSD.pro 0
NZDUSD.pro -10
USDCAD.pro 9
USOIL 6
US500 -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro -2.9K
GBPUSD.pro 1.8K
USDJPY.pro 2.3K
BTCUSD 1.2M
AUDUSD.pro -1.9K
ETHUSD -306K
EURJPY.pro -231
USDCHF.pro -3.2K
XAUUSD.pro 288
NZDUSD.pro -989
USDCAD.pro 1.3K
USOIL 591
US500 44
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.44 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +44.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等，操作手法以短线趋势为主。。。
İnceleme yok
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Blcx138
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
777
USD
28
0%
253
28%
98%
0.95
-0.13
USD
30%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.