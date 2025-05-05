信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Blcx138
Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 291%
Axi-US888-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
409
盈利交易:
131 (32.02%)
亏损交易:
278 (67.97%)
最好交易:
228.75 USD
最差交易:
-88.45 USD
毛利:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
毛利亏损:
-2 164.15 USD (4 821 358 pips)
最大连续赢利:
12 (293.43 USD)
最大连续盈利:
1 187.04 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
98.40%
最大入金加载:
38.66%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.23
长期交易:
252 (61.61%)
短期交易:
157 (38.39%)
利润因子:
1.81
预期回报:
4.26 USD
平均利润:
29.82 USD
平均损失:
-7.78 USD
最大连续失误:
26 (-309.44 USD)
最大连续亏损:
-309.44 USD (26)
每月增长:
46.54%
年度预测:
564.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
138.87 USD
最大值:
411.94 USD (52.81%)
相对跌幅:
结余:
39.35% (411.94 USD)
净值:
4.47% (43.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.pro 97
ETHUSD 52
GBPUSD.pro 47
USDJPY.pro 43
BTCUSD 43
AUDUSD.pro 38
USOIL 27
XAUUSD.pro 19
NZDUSD.pro 14
USDCHF.pro 10
EURJPY.pro 9
USDCAD.pro 7
US500 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.pro 644
ETHUSD -45
GBPUSD.pro 372
USDJPY.pro 436
BTCUSD 254
AUDUSD.pro 32
USOIL -402
XAUUSD.pro 356
NZDUSD.pro -80
USDCHF.pro -44
EURJPY.pro -3
USDCAD.pro -1
US500 222
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.pro 13K
ETHUSD -601K
GBPUSD.pro 9.8K
USDJPY.pro 15K
BTCUSD 2.7M
AUDUSD.pro -467
USOIL -7.1K
XAUUSD.pro 37K
NZDUSD.pro -2.3K
USDCHF.pro -3.3K
EURJPY.pro -231
USDCAD.pro 1K
US500 22K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +228.75 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +293.43 USD
最大连续亏损: -309.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US888-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 12:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.96% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载