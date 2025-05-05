- 成长
交易:
409
盈利交易:
131 (32.02%)
亏损交易:
278 (67.97%)
最好交易:
228.75 USD
最差交易:
-88.45 USD
毛利:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
毛利亏损:
-2 164.15 USD (4 821 358 pips)
最大连续赢利:
12 (293.43 USD)
最大连续盈利:
1 187.04 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
98.40%
最大入金加载:
38.66%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.23
长期交易:
252 (61.61%)
短期交易:
157 (38.39%)
利润因子:
1.81
预期回报:
4.26 USD
平均利润:
29.82 USD
平均损失:
-7.78 USD
最大连续失误:
26 (-309.44 USD)
最大连续亏损:
-309.44 USD (26)
每月增长:
46.54%
年度预测:
564.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
138.87 USD
最大值:
411.94 USD (52.81%)
相对跌幅:
结余:
39.35% (411.94 USD)
净值:
4.47% (43.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|97
|ETHUSD
|52
|GBPUSD.pro
|47
|USDJPY.pro
|43
|BTCUSD
|43
|AUDUSD.pro
|38
|USOIL
|27
|XAUUSD.pro
|19
|NZDUSD.pro
|14
|USDCHF.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|USDCAD.pro
|7
|US500
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.pro
|644
|ETHUSD
|-45
|GBPUSD.pro
|372
|USDJPY.pro
|436
|BTCUSD
|254
|AUDUSD.pro
|32
|USOIL
|-402
|XAUUSD.pro
|356
|NZDUSD.pro
|-80
|USDCHF.pro
|-44
|EURJPY.pro
|-3
|USDCAD.pro
|-1
|US500
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.pro
|13K
|ETHUSD
|-601K
|GBPUSD.pro
|9.8K
|USDJPY.pro
|15K
|BTCUSD
|2.7M
|AUDUSD.pro
|-467
|USOIL
|-7.1K
|XAUUSD.pro
|37K
|NZDUSD.pro
|-2.3K
|USDCHF.pro
|-3.3K
|EURJPY.pro
|-231
|USDCAD.pro
|1K
|US500
|22K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +228.75 USD
最差交易: -88 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +293.43 USD
最大连续亏损: -309.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US888-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
