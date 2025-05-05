시그널섹션
Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
0 리뷰
안정성
43
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 272%
Axi-US888-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
435
이익 거래:
136 (31.26%)
손실 거래:
299 (68.74%)
최고의 거래:
228.75 USD
최악의 거래:
-88.45 USD
총 수익:
3 978.93 USD (7 155 867 pips)
총 손실:
-2 311.63 USD (5 529 059 pips)
연속 최대 이익:
12 (293.43 USD)
연속 최대 이익:
1 187.04 USD (7)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
98.40%
최대 입금량:
38.66%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.05
롱(주식매수):
267 (61.38%)
숏(주식차입매도):
168 (38.62%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
3.83 USD
평균 이익:
29.26 USD
평균 손실:
-7.73 USD
연속 최대 손실:
26 (-309.44 USD)
연속 최대 손실:
-309.44 USD (26)
월별 성장률:
7.66%
연간 예측:
92.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
138.87 USD
최대한의:
411.94 USD (52.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.35% (411.94 USD)
자본금별:
4.47% (43.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD.pro 104
BTCUSD 57
ETHUSD 52
GBPUSD.pro 48
USDJPY.pro 43
AUDUSD.pro 38
USOIL 30
XAUUSD.pro 19
NZDUSD.pro 15
USDCHF.pro 10
EURJPY.pro 9
USDCAD.pro 7
US500 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD.pro 661
BTCUSD 200
ETHUSD -45
GBPUSD.pro 364
USDJPY.pro 436
AUDUSD.pro 32
USOIL -423
XAUUSD.pro 356
NZDUSD.pro -88
USDCHF.pro -44
EURJPY.pro -3
USDCAD.pro -1
US500 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD.pro 13K
BTCUSD 2.2M
ETHUSD -601K
GBPUSD.pro 9.6K
USDJPY.pro 15K
AUDUSD.pro -467
USOIL -9.2K
XAUUSD.pro 37K
NZDUSD.pro -2.5K
USDCHF.pro -3.3K
EURJPY.pro -231
USDCAD.pro 1K
US500 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +228.75 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +293.43 USD
연속 최대 손실: -309.44 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US888-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
리뷰 없음
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 12:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.96% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Blcx138
월별 30 USD
272%
0
0
USD
1.6K
USD
43
0%
435
31%
98%
1.72
3.83
USD
39%
1:100
