- 자본
- 축소
트레이드:
435
이익 거래:
136 (31.26%)
손실 거래:
299 (68.74%)
최고의 거래:
228.75 USD
최악의 거래:
-88.45 USD
총 수익:
3 978.93 USD (7 155 867 pips)
총 손실:
-2 311.63 USD (5 529 059 pips)
연속 최대 이익:
12 (293.43 USD)
연속 최대 이익:
1 187.04 USD (7)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
98.40%
최대 입금량:
38.66%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.05
롱(주식매수):
267 (61.38%)
숏(주식차입매도):
168 (38.62%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
3.83 USD
평균 이익:
29.26 USD
평균 손실:
-7.73 USD
연속 최대 손실:
26 (-309.44 USD)
연속 최대 손실:
-309.44 USD (26)
월별 성장률:
7.66%
연간 예측:
92.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
138.87 USD
최대한의:
411.94 USD (52.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.35% (411.94 USD)
자본금별:
4.47% (43.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|104
|BTCUSD
|57
|ETHUSD
|52
|GBPUSD.pro
|48
|USDJPY.pro
|43
|AUDUSD.pro
|38
|USOIL
|30
|XAUUSD.pro
|19
|NZDUSD.pro
|15
|USDCHF.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|USDCAD.pro
|7
|US500
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.pro
|661
|BTCUSD
|200
|ETHUSD
|-45
|GBPUSD.pro
|364
|USDJPY.pro
|436
|AUDUSD.pro
|32
|USOIL
|-423
|XAUUSD.pro
|356
|NZDUSD.pro
|-88
|USDCHF.pro
|-44
|EURJPY.pro
|-3
|USDCAD.pro
|-1
|US500
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.pro
|13K
|BTCUSD
|2.2M
|ETHUSD
|-601K
|GBPUSD.pro
|9.6K
|USDJPY.pro
|15K
|AUDUSD.pro
|-467
|USOIL
|-9.2K
|XAUUSD.pro
|37K
|NZDUSD.pro
|-2.5K
|USDCHF.pro
|-3.3K
|EURJPY.pro
|-231
|USDCAD.pro
|1K
|US500
|22K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +228.75 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +293.43 USD
연속 최대 손실: -309.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US888-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
272%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
43
0%
435
31%
98%
1.72
3.83
USD
USD
39%
1:100