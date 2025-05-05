- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
413
Gewinntrades:
131 (31.71%)
Verlusttrades:
282 (68.28%)
Bester Trade:
228.75 USD
Schlechtester Trade:
-88.45 USD
Bruttoprofit:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
Bruttoverlust:
-2 182.39 USD (5 003 717 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (293.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 187.04 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
98.40%
Max deposit load:
38.66%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.19
Long-Positionen:
255 (61.74%)
Short-Positionen:
158 (38.26%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
4.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-309.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-309.44 USD (26)
Wachstum pro Monat :
32.87%
Jahresprognose:
398.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
138.87 USD
Maximaler:
411.94 USD (52.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.35% (411.94 USD)
Kapital:
4.47% (43.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|97
|ETHUSD
|52
|GBPUSD.pro
|47
|BTCUSD
|47
|USDJPY.pro
|43
|AUDUSD.pro
|38
|USOIL
|27
|XAUUSD.pro
|19
|NZDUSD.pro
|14
|USDCHF.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|USDCAD.pro
|7
|US500
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.pro
|644
|ETHUSD
|-45
|GBPUSD.pro
|372
|BTCUSD
|236
|USDJPY.pro
|436
|AUDUSD.pro
|32
|USOIL
|-402
|XAUUSD.pro
|356
|NZDUSD.pro
|-80
|USDCHF.pro
|-44
|EURJPY.pro
|-3
|USDCAD.pro
|-1
|US500
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.pro
|13K
|ETHUSD
|-601K
|GBPUSD.pro
|9.8K
|BTCUSD
|2.5M
|USDJPY.pro
|15K
|AUDUSD.pro
|-467
|USOIL
|-7.1K
|XAUUSD.pro
|37K
|NZDUSD.pro
|-2.3K
|USDCHF.pro
|-3.3K
|EURJPY.pro
|-231
|USDCAD.pro
|1K
|US500
|22K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +228.75 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -309.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US888-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
288%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
42
0%
413
31%
98%
1.79
4.17
USD
USD
39%
1:100