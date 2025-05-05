SignaleKategorien
Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 288%
Axi-US888-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
413
Gewinntrades:
131 (31.71%)
Verlusttrades:
282 (68.28%)
Bester Trade:
228.75 USD
Schlechtester Trade:
-88.45 USD
Bruttoprofit:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
Bruttoverlust:
-2 182.39 USD (5 003 717 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (293.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 187.04 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
98.40%
Max deposit load:
38.66%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.19
Long-Positionen:
255 (61.74%)
Short-Positionen:
158 (38.26%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
4.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-309.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-309.44 USD (26)
Wachstum pro Monat :
32.87%
Jahresprognose:
398.82%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
138.87 USD
Maximaler:
411.94 USD (52.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.35% (411.94 USD)
Kapital:
4.47% (43.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.pro 97
ETHUSD 52
GBPUSD.pro 47
BTCUSD 47
USDJPY.pro 43
AUDUSD.pro 38
USOIL 27
XAUUSD.pro 19
NZDUSD.pro 14
USDCHF.pro 10
EURJPY.pro 9
USDCAD.pro 7
US500 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.pro 644
ETHUSD -45
GBPUSD.pro 372
BTCUSD 236
USDJPY.pro 436
AUDUSD.pro 32
USOIL -402
XAUUSD.pro 356
NZDUSD.pro -80
USDCHF.pro -44
EURJPY.pro -3
USDCAD.pro -1
US500 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.pro 13K
ETHUSD -601K
GBPUSD.pro 9.8K
BTCUSD 2.5M
USDJPY.pro 15K
AUDUSD.pro -467
USOIL -7.1K
XAUUSD.pro 37K
NZDUSD.pro -2.3K
USDCHF.pro -3.3K
EURJPY.pro -231
USDCAD.pro 1K
US500 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +228.75 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +293.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -309.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US888-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
