Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Axi-US888-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
253
Bénéfice trades:
73 (28.85%)
Perte trades:
180 (71.15%)
Meilleure transaction:
58.44 USD
Pire transaction:
-34.96 USD
Bénéfice brut:
741.19 USD (3 149 704 pips)
Perte brute:
-774.29 USD (2 237 437 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (44.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
95.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
98.40%
Charge de dépôt maximale:
36.97%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
148 (58.50%)
Courts trades:
105 (41.50%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.13 USD
Bénéfice moyen:
10.15 USD
Perte moyenne:
-4.30 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-43.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-207.69 USD (18)
Croissance mensuelle:
-21.98%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.10 USD
Maximal:
306.17 USD (39.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.80% (306.17 USD)
Par fonds propres:
4.47% (43.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 51
GBPUSD.pro 38
USDJPY.pro 37
BTCUSD 33
AUDUSD.pro 29
ETHUSD 22
EURJPY.pro 9
USDCHF.pro 8
XAUUSD.pro 7
NZDUSD.pro 7
USDCAD.pro 6
USOIL 5
US500 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro -81
GBPUSD.pro -22
USDJPY.pro 18
BTCUSD 116
AUDUSD.pro -22
ETHUSD -7
EURJPY.pro -3
USDCHF.pro -38
XAUUSD.pro 0
NZDUSD.pro -10
USDCAD.pro 9
USOIL 6
US500 -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro -2.9K
GBPUSD.pro 1.8K
USDJPY.pro 2.3K
BTCUSD 1.2M
AUDUSD.pro -1.9K
ETHUSD -306K
EURJPY.pro -231
USDCHF.pro -3.2K
XAUUSD.pro 288
NZDUSD.pro -989
USDCAD.pro 1.3K
USOIL 591
US500 44
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.44 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +44.13 USD
Perte consécutive maximale: -43.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US888-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等，操作手法以短线趋势为主。。。
Aucun avis
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
