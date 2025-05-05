SegnaliSezioni
Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Axi-US888-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
253
Profit Trade:
73 (28.85%)
Loss Trade:
180 (71.15%)
Best Trade:
58.44 USD
Worst Trade:
-34.96 USD
Profitto lordo:
741.19 USD (3 149 704 pips)
Perdita lorda:
-774.29 USD (2 237 437 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (44.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
98.40%
Massimo carico di deposito:
36.97%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
148 (58.50%)
Short Trade:
105 (41.50%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
10.15 USD
Perdita media:
-4.30 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-43.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.69 USD (18)
Crescita mensile:
-21.98%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.10 USD
Massimale:
306.17 USD (39.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.80% (306.17 USD)
Per equità:
4.47% (43.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 51
GBPUSD.pro 38
USDJPY.pro 37
BTCUSD 33
AUDUSD.pro 29
ETHUSD 22
EURJPY.pro 9
USDCHF.pro 8
XAUUSD.pro 7
NZDUSD.pro 7
USDCAD.pro 6
USOIL 5
US500 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro -81
GBPUSD.pro -22
USDJPY.pro 18
BTCUSD 116
AUDUSD.pro -22
ETHUSD -7
EURJPY.pro -3
USDCHF.pro -38
XAUUSD.pro 0
NZDUSD.pro -10
USDCAD.pro 9
USOIL 6
US500 -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro -2.9K
GBPUSD.pro 1.8K
USDJPY.pro 2.3K
BTCUSD 1.2M
AUDUSD.pro -1.9K
ETHUSD -306K
EURJPY.pro -231
USDCHF.pro -3.2K
XAUUSD.pro 288
NZDUSD.pro -989
USDCAD.pro 1.3K
USOIL 591
US500 44
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.44 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +44.13 USD
Massima perdita consecutiva: -43.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等，操作手法以短线趋势为主。。。
Non ci sono recensioni
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
