Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 291%
Axi-US888-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
410
Negociações com lucro:
131 (31.95%)
Negociações com perda:
279 (68.05%)
Melhor negociação:
228.75 USD
Pior negociação:
-88.45 USD
Lucro bruto:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
Perda bruta:
-2 164.38 USD (4 823 688 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (293.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 187.04 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
98.40%
Depósito máximo carregado:
38.66%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.23
Negociações longas:
253 (61.71%)
Negociações curtas:
157 (38.29%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
4.25 USD
Lucro médio:
29.82 USD
Perda média:
-7.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-309.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-309.44 USD (26)
Crescimento mensal:
46.52%
Previsão anual:
564.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
138.87 USD
Máximo:
411.94 USD (52.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.35% (411.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.47% (43.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.pro 97
ETHUSD 52
GBPUSD.pro 47
BTCUSD 44
USDJPY.pro 43
AUDUSD.pro 38
USOIL 27
XAUUSD.pro 19
NZDUSD.pro 14
USDCHF.pro 10
EURJPY.pro 9
USDCAD.pro 7
US500 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.pro 644
ETHUSD -45
GBPUSD.pro 372
BTCUSD 254
USDJPY.pro 436
AUDUSD.pro 32
USOIL -402
XAUUSD.pro 356
NZDUSD.pro -80
USDCHF.pro -44
EURJPY.pro -3
USDCAD.pro -1
US500 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.pro 13K
ETHUSD -601K
GBPUSD.pro 9.8K
BTCUSD 2.7M
USDJPY.pro 15K
AUDUSD.pro -467
USOIL -7.1K
XAUUSD.pro 37K
NZDUSD.pro -2.3K
USDCHF.pro -3.3K
EURJPY.pro -231
USDCAD.pro 1K
US500 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +228.75 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +293.43 USD
Máxima perda consecutiva: -309.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US888-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
Sem comentários
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 12:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.96% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
