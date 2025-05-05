- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
410
Negociações com lucro:
131 (31.95%)
Negociações com perda:
279 (68.05%)
Melhor negociação:
228.75 USD
Pior negociação:
-88.45 USD
Lucro bruto:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
Perda bruta:
-2 164.38 USD (4 823 688 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (293.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 187.04 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
98.40%
Depósito máximo carregado:
38.66%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.23
Negociações longas:
253 (61.71%)
Negociações curtas:
157 (38.29%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
4.25 USD
Lucro médio:
29.82 USD
Perda média:
-7.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-309.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-309.44 USD (26)
Crescimento mensal:
46.52%
Previsão anual:
564.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
138.87 USD
Máximo:
411.94 USD (52.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.35% (411.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.47% (43.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|97
|ETHUSD
|52
|GBPUSD.pro
|47
|BTCUSD
|44
|USDJPY.pro
|43
|AUDUSD.pro
|38
|USOIL
|27
|XAUUSD.pro
|19
|NZDUSD.pro
|14
|USDCHF.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|USDCAD.pro
|7
|US500
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.pro
|644
|ETHUSD
|-45
|GBPUSD.pro
|372
|BTCUSD
|254
|USDJPY.pro
|436
|AUDUSD.pro
|32
|USOIL
|-402
|XAUUSD.pro
|356
|NZDUSD.pro
|-80
|USDCHF.pro
|-44
|EURJPY.pro
|-3
|USDCAD.pro
|-1
|US500
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.pro
|13K
|ETHUSD
|-601K
|GBPUSD.pro
|9.8K
|BTCUSD
|2.7M
|USDJPY.pro
|15K
|AUDUSD.pro
|-467
|USOIL
|-7.1K
|XAUUSD.pro
|37K
|NZDUSD.pro
|-2.3K
|USDCHF.pro
|-3.3K
|EURJPY.pro
|-231
|USDCAD.pro
|1K
|US500
|22K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +228.75 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +293.43 USD
Máxima perda consecutiva: -309.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US888-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
291%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
41
0%
410
31%
98%
1.80
4.25
USD
USD
39%
1:100