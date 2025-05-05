SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AnnicFINAM
Anton Dorofeev

AnnicFINAM

Anton Dorofeev
0 inceleme
Güvenilirlik
104 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 127%
FINAM-Real4
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
380
Kârla kapanan işlemler:
280 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (26.32%)
En iyi işlem:
3 636.76 RUB
En kötü işlem:
-1 381.75 RUB
Brüt kâr:
73 757.75 RUB (62 743 pips)
Brüt zarar:
-21 919.30 RUB (24 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2 352.65 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
5 342.81 RUB (12)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
21.11%
Maks. mevduat yükü:
66.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
20.70
Alış işlemleri:
161 (42.37%)
Satış işlemleri:
219 (57.63%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
136.42 RUB
Ortalama kâr:
263.42 RUB
Ortalama zarar:
-219.19 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 341.99 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 504.78 RUB (3)
Aylık büyüme:
2.72%
Yıllık tahmin:
32.98%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
2 504.78 RUB (3.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.12% (2 504.78 RUB)
Varlığa göre:
9.03% (7 832.77 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.ffx 220
EURUSD.ffx 141
USDCAD.ffx 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.ffx 473
EURUSD.ffx 391
USDCAD.ffx -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.ffx 22K
EURUSD.ffx 18K
USDCAD.ffx -518
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 636.76 RUB
En kötü işlem: -1 382 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 352.65 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 341.99 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AnnicFINAM
Ayda 30 USD
127%
0
0
USD
88K
RUB
104
99%
380
73%
21%
3.36
136.42
RUB
9%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.