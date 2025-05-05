- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
380
Kârla kapanan işlemler:
280 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (26.32%)
En iyi işlem:
3 636.76 RUB
En kötü işlem:
-1 381.75 RUB
Brüt kâr:
73 757.75 RUB (62 743 pips)
Brüt zarar:
-21 919.30 RUB (24 108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2 352.65 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
5 342.81 RUB (12)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
21.11%
Maks. mevduat yükü:
66.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
20.70
Alış işlemleri:
161 (42.37%)
Satış işlemleri:
219 (57.63%)
Kâr faktörü:
3.36
Beklenen getiri:
136.42 RUB
Ortalama kâr:
263.42 RUB
Ortalama zarar:
-219.19 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 341.99 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 504.78 RUB (3)
Aylık büyüme:
2.72%
Yıllık tahmin:
32.98%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
2 504.78 RUB (3.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.12% (2 504.78 RUB)
Varlığa göre:
9.03% (7 832.77 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD.ffx
|220
|EURUSD.ffx
|141
|USDCAD.ffx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD.ffx
|473
|EURUSD.ffx
|391
|USDCAD.ffx
|-6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD.ffx
|22K
|EURUSD.ffx
|18K
|USDCAD.ffx
|-518
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 636.76 RUB
En kötü işlem: -1 382 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 352.65 RUB
Maksimum ardışık zarar: -1 341.99 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
127%
0
0
USD
USD
88K
RUB
RUB
104
99%
380
73%
21%
3.36
136.42
RUB
RUB
9%
1:100