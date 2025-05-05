- Wachstum
Trades insgesamt:
419
Gewinntrades:
313 (74.70%)
Verlusttrades:
106 (25.30%)
Bester Trade:
3 636.76 RUB
Schlechtester Trade:
-1 381.75 RUB
Bruttoprofit:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
Bruttoverlust:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (2 388.35 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 342.81 RUB (12)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
30.86%
Max deposit load:
66.94%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
22.25
Long-Positionen:
179 (42.72%)
Short-Positionen:
240 (57.28%)
Profit-Faktor:
3.31
Mathematische Gewinnerwartung:
133.03 RUB
Durchschnittlicher Profit:
255.14 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-227.55 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 090.61 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 504.78 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
2.07%
Jahresprognose:
25.09%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
2 504.78 RUB (3.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.12% (2 504.78 RUB)
Kapital:
9.03% (7 832.77 RUB)
Verteilung
Symbol
Trades
Sell
Buy
|NZDCAD.ffx
|249
|EURUSD.ffx
|151
|USDCAD.ffx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol
Bruttoprofit, USD
Loss, USD
Profit, USD
|NZDCAD.ffx
|515
|EURUSD.ffx
|414
|USDCAD.ffx
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Symbol
Bruttoprofit, pips
Loss, pips
Profit, pips
|NZDCAD.ffx
|24K
|EURUSD.ffx
|20K
|USDCAD.ffx
|-518
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Keine Bewertungen
