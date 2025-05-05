SignaleKategorien
Anton Dorofeev

AnnicFINAM

Anton Dorofeev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
115 Wochen
1 / 4.9K USD
Wachstum seit 2023 137%
FINAM-Real4
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
419
Gewinntrades:
313 (74.70%)
Verlusttrades:
106 (25.30%)
Bester Trade:
3 636.76 RUB
Schlechtester Trade:
-1 381.75 RUB
Bruttoprofit:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
Bruttoverlust:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (2 388.35 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 342.81 RUB (12)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
30.86%
Max deposit load:
66.94%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
22.25
Long-Positionen:
179 (42.72%)
Short-Positionen:
240 (57.28%)
Profit-Faktor:
3.31
Mathematische Gewinnerwartung:
133.03 RUB
Durchschnittlicher Profit:
255.14 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-227.55 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2 090.61 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 504.78 RUB (3)
Wachstum pro Monat :
2.07%
Jahresprognose:
25.09%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 RUB
Maximaler:
2 504.78 RUB (3.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.12% (2 504.78 RUB)
Kapital:
9.03% (7 832.77 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD.ffx 249
EURUSD.ffx 151
USDCAD.ffx 19
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD.ffx 515
EURUSD.ffx 414
USDCAD.ffx -6
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD.ffx 24K
EURUSD.ffx 20K
USDCAD.ffx -518
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 636.76 RUB
Schlechtester Trade: -1 382 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 388.35 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 090.61 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-Real4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Keine Bewertungen
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 20:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 20:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
