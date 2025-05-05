- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
419
Transacciones Rentables:
313 (74.70%)
Transacciones Irrentables:
106 (25.30%)
Mejor transacción:
3 636.76 RUB
Peor transacción:
-1 381.75 RUB
Beneficio Bruto:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (2 388.35 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
5 342.81 RUB (12)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
29.84%
Carga máxima del depósito:
66.94%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
22.25
Transacciones Largas:
179 (42.72%)
Transacciones Cortas:
240 (57.28%)
Factor de Beneficio:
3.31
Beneficio Esperado:
133.03 RUB
Beneficio medio:
255.14 RUB
Pérdidas medias:
-227.55 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 090.61 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 504.78 RUB (3)
Crecimiento al mes:
2.07%
Pronóstico anual:
25.09%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
2 504.78 RUB (3.07%)
Reducción relativa:
De balance:
3.12% (2 504.78 RUB)
De fondos:
9.03% (7 832.77 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD.ffx
|249
|EURUSD.ffx
|151
|USDCAD.ffx
|19
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD.ffx
|515
|EURUSD.ffx
|414
|USDCAD.ffx
|-6
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD.ffx
|24K
|EURUSD.ffx
|20K
|USDCAD.ffx
|-518
|
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
137%
1
4.9K
USD
USD
92K
RUB
RUB
115
99%
419
74%
30%
3.31
133.03
RUB
RUB
9%
1:100