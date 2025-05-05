SeñalesSecciones
Anton Dorofeev

AnnicFINAM

Anton Dorofeev
0 comentarios
Fiabilidad
115 semanas
1 / 4.9K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 137%
FINAM-Real4
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
419
Transacciones Rentables:
313 (74.70%)
Transacciones Irrentables:
106 (25.30%)
Mejor transacción:
3 636.76 RUB
Peor transacción:
-1 381.75 RUB
Beneficio Bruto:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (2 388.35 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
5 342.81 RUB (12)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
29.84%
Carga máxima del depósito:
66.94%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
22.25
Transacciones Largas:
179 (42.72%)
Transacciones Cortas:
240 (57.28%)
Factor de Beneficio:
3.31
Beneficio Esperado:
133.03 RUB
Beneficio medio:
255.14 RUB
Pérdidas medias:
-227.55 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2 090.61 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 504.78 RUB (3)
Crecimiento al mes:
2.07%
Pronóstico anual:
25.09%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 RUB
Máxima:
2 504.78 RUB (3.07%)
Reducción relativa:
De balance:
3.12% (2 504.78 RUB)
De fondos:
9.03% (7 832.77 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD.ffx 249
EURUSD.ffx 151
USDCAD.ffx 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD.ffx 515
EURUSD.ffx 414
USDCAD.ffx -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD.ffx 24K
EURUSD.ffx 20K
USDCAD.ffx -518
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 636.76 RUB
Peor transacción: -1 382 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 388.35 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -2 090.61 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 20:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 20:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AnnicFINAM
30 USD al mes
137%
1
4.9K
USD
92K
RUB
115
99%
419
74%
30%
3.31
133.03
RUB
9%
1:100
Copiar

