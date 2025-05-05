SignauxSections
Anton Dorofeev

AnnicFINAM

Anton Dorofeev
0 avis
Fiabilité
104 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 127%
FINAM-Real4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
380
Bénéfice trades:
280 (73.68%)
Perte trades:
100 (26.32%)
Meilleure transaction:
3 636.76 RUB
Pire transaction:
-1 381.75 RUB
Bénéfice brut:
73 757.75 RUB (62 743 pips)
Perte brute:
-21 919.30 RUB (24 108 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (2 352.65 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
5 342.81 RUB (12)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
21.11%
Charge de dépôt maximale:
66.94%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
20.70
Longs trades:
161 (42.37%)
Courts trades:
219 (57.63%)
Facteur de profit:
3.36
Rendement attendu:
136.42 RUB
Bénéfice moyen:
263.42 RUB
Perte moyenne:
-219.19 RUB
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 341.99 RUB)
Perte consécutive maximale:
-2 504.78 RUB (3)
Croissance mensuelle:
2.72%
Prévision annuelle:
32.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 RUB
Maximal:
2 504.78 RUB (3.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.12% (2 504.78 RUB)
Par fonds propres:
9.03% (7 832.77 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD.ffx 220
EURUSD.ffx 141
USDCAD.ffx 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD.ffx 473
EURUSD.ffx 391
USDCAD.ffx -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD.ffx 22K
EURUSD.ffx 18K
USDCAD.ffx -518
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 636.76 RUB
Pire transaction: -1 382 RUB
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +2 352.65 RUB
Perte consécutive maximale: -1 341.99 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 20:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 20:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 10:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 21:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.05 06:10
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
