Anton Dorofeev

AnnicFINAM

Anton Dorofeev
0 comentários
Confiabilidade
115 semanas
1 / 4.9K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 137%
FINAM-Real4
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
419
Negociações com lucro:
313 (74.70%)
Negociações com perda:
106 (25.30%)
Melhor negociação:
3 636.76 RUB
Pior negociação:
-1 381.75 RUB
Lucro bruto:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
Perda bruta:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (2 388.35 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
5 342.81 RUB (12)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
29.84%
Depósito máximo carregado:
66.94%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
22.25
Negociações longas:
179 (42.72%)
Negociações curtas:
240 (57.28%)
Fator de lucro:
3.31
Valor esperado:
133.03 RUB
Lucro médio:
255.14 RUB
Perda média:
-227.55 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 090.61 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-2 504.78 RUB (3)
Crescimento mensal:
2.07%
Previsão anual:
25.09%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
2 504.78 RUB (3.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.12% (2 504.78 RUB)
Pelo Capital Líquido:
9.03% (7 832.77 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD.ffx 249
EURUSD.ffx 151
USDCAD.ffx 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD.ffx 515
EURUSD.ffx 414
USDCAD.ffx -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD.ffx 24K
EURUSD.ffx 20K
USDCAD.ffx -518
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 636.76 RUB
Pior negociação: -1 382 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 388.35 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 090.61 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Sem comentários
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 20:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 20:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
