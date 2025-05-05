- Crescimento
Negociações:
419
Negociações com lucro:
313 (74.70%)
Negociações com perda:
106 (25.30%)
Melhor negociação:
3 636.76 RUB
Pior negociação:
-1 381.75 RUB
Lucro bruto:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
Perda bruta:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (2 388.35 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
5 342.81 RUB (12)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
29.84%
Depósito máximo carregado:
66.94%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
22.25
Negociações longas:
179 (42.72%)
Negociações curtas:
240 (57.28%)
Fator de lucro:
3.31
Valor esperado:
133.03 RUB
Lucro médio:
255.14 RUB
Perda média:
-227.55 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2 090.61 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-2 504.78 RUB (3)
Crescimento mensal:
2.07%
Previsão anual:
25.09%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 RUB
Máximo:
2 504.78 RUB (3.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.12% (2 504.78 RUB)
Pelo Capital Líquido:
9.03% (7 832.77 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD.ffx
|249
|EURUSD.ffx
|151
|USDCAD.ffx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD.ffx
|515
|EURUSD.ffx
|414
|USDCAD.ffx
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD.ffx
|24K
|EURUSD.ffx
|20K
|USDCAD.ffx
|-518
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sem dados
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Sem comentários
