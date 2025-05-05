- 자본
- 축소
트레이드:
422
이익 거래:
315 (74.64%)
손실 거래:
107 (25.36%)
최고의 거래:
3 636.76 RUB
최악의 거래:
-1 381.75 RUB
총 수익:
80 716.07 RUB (69 932 pips)
총 손실:
-24 275.60 RUB (26 534 pips)
연속 최대 이익:
19 (2 939.52 RUB)
연속 최대 이익:
5 342.81 RUB (12)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
32.87%
최대 입금량:
66.94%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
22.53
롱(주식매수):
179 (42.42%)
숏(주식차입매도):
243 (57.58%)
수익 요인:
3.32
기대수익:
133.75 RUB
평균 이익:
256.24 RUB
평균 손실:
-226.87 RUB
연속 최대 손실:
4 (-2 090.61 RUB)
연속 최대 손실:
-2 504.78 RUB (3)
월별 성장률:
1.04%
연간 예측:
12.61%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 RUB
최대한의:
2 504.78 RUB (3.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.12% (2 504.78 RUB)
자본금별:
9.03% (7 832.77 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.ffx
|249
|EURUSD.ffx
|154
|USDCAD.ffx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.ffx
|515
|EURUSD.ffx
|425
|USDCAD.ffx
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.ffx
|24K
|EURUSD.ffx
|20K
|USDCAD.ffx
|-518
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 636.76 RUB
최악의 거래: -1 382 RUB
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +2 939.52 RUB
연속 최대 손실: -2 090.61 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-Real4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
139%
0
0
USD
USD
91K
RUB
RUB
119
99%
422
74%
33%
3.32
133.75
RUB
RUB
9%
1:100