- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
419
盈利交易:
313 (74.70%)
亏损交易:
106 (25.30%)
最好交易:
3 636.76 RUB
最差交易:
-1 381.75 RUB
毛利:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
毛利亏损:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
最大连续赢利:
18 (2 388.35 RUB)
最大连续盈利:
5 342.81 RUB (12)
夏普比率:
0.36
交易活动:
29.84%
最大入金加载:
66.94%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
3 天
采收率:
22.25
长期交易:
179 (42.72%)
短期交易:
240 (57.28%)
利润因子:
3.31
预期回报:
133.03 RUB
平均利润:
255.14 RUB
平均损失:
-227.55 RUB
最大连续失误:
4 (-2 090.61 RUB)
最大连续亏损:
-2 504.78 RUB (3)
每月增长:
2.07%
年度预测:
25.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
2 504.78 RUB (3.07%)
相对跌幅:
结余:
3.12% (2 504.78 RUB)
净值:
9.03% (7 832.77 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD.ffx
|249
|EURUSD.ffx
|151
|USDCAD.ffx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD.ffx
|515
|EURUSD.ffx
|414
|USDCAD.ffx
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD.ffx
|24K
|EURUSD.ffx
|20K
|USDCAD.ffx
|-518
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 636.76 RUB
最差交易: -1 382 RUB
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 388.35 RUB
最大连续亏损: -2 090.61 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-Real4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
137%
1
4.9K
USD
USD
92K
RUB
RUB
115
99%
419
74%
30%
3.31
133.03
RUB
RUB
9%
1:100