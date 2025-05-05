СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AnnicFINAM
Anton Dorofeev

AnnicFINAM

Anton Dorofeev
0 отзывов
Надежность
115 недель
1 / 4.9K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 137%
FINAM-Real4
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
419
Прибыльных трейдов:
313 (74.70%)
Убыточных трейдов:
106 (25.30%)
Лучший трейд:
3 636.76 RUB
Худший трейд:
-1 381.75 RUB
Общая прибыль:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
Общий убыток:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (2 388.35 RUB)
Макс. прибыль в серии:
5 342.81 RUB (12)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
29.84%
Макс. загрузка депозита:
66.94%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
22.25
Длинных трейдов:
179 (42.72%)
Коротких трейдов:
240 (57.28%)
Профит фактор:
3.31
Мат. ожидание:
133.03 RUB
Средняя прибыль:
255.14 RUB
Средний убыток:
-227.55 RUB
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 090.61 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 504.78 RUB (3)
Прирост в месяц:
2.07%
Годовой прогноз:
25.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
2 504.78 RUB (3.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.12% (2 504.78 RUB)
По эквити:
9.03% (7 832.77 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD.ffx 249
EURUSD.ffx 151
USDCAD.ffx 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD.ffx 515
EURUSD.ffx 414
USDCAD.ffx -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD.ffx 24K
EURUSD.ffx 20K
USDCAD.ffx -518
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 636.76 RUB
Худший трейд: -1 382 RUB
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 388.35 RUB
Макс. убыток в серии: -2 090.61 RUB

Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
