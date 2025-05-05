- Прирост
Всего трейдов:
419
Прибыльных трейдов:
313 (74.70%)
Убыточных трейдов:
106 (25.30%)
Лучший трейд:
3 636.76 RUB
Худший трейд:
-1 381.75 RUB
Общая прибыль:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
Общий убыток:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (2 388.35 RUB)
Макс. прибыль в серии:
5 342.81 RUB (12)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
29.84%
Макс. загрузка депозита:
66.94%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
22.25
Длинных трейдов:
179 (42.72%)
Коротких трейдов:
240 (57.28%)
Профит фактор:
3.31
Мат. ожидание:
133.03 RUB
Средняя прибыль:
255.14 RUB
Средний убыток:
-227.55 RUB
Макс. серия проигрышей:
4 (-2 090.61 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 504.78 RUB (3)
Прирост в месяц:
2.07%
Годовой прогноз:
25.09%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
2 504.78 RUB (3.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.12% (2 504.78 RUB)
По эквити:
9.03% (7 832.77 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD.ffx
|249
|EURUSD.ffx
|151
|USDCAD.ffx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD.ffx
|515
|EURUSD.ffx
|414
|USDCAD.ffx
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD.ffx
|24K
|EURUSD.ffx
|20K
|USDCAD.ffx
|-518
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 636.76 RUB
Худший трейд: -1 382 RUB
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 388.35 RUB
Макс. убыток в серии: -2 090.61 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-Real4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Нет отзывов
30 USD в месяц
137%
1
4.9K
USD
USD
92K
RUB
RUB
115
99%
419
74%
30%
3.31
133.03
RUB
RUB
9%
1:100