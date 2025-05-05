シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AnnicFINAM
Anton Dorofeev

AnnicFINAM

Anton Dorofeev
レビュー0件
信頼性
115週間
1 / 4.9K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 137%
FINAM-Real4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
419
利益トレード:
313 (74.70%)
損失トレード:
106 (25.30%)
ベストトレード:
3 636.76 RUB
最悪のトレード:
-1 381.75 RUB
総利益:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
総損失:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
最大連続の勝ち:
18 (2 388.35 RUB)
最大連続利益:
5 342.81 RUB (12)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
29.84%
最大入金額:
66.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
22.25
長いトレード:
179 (42.72%)
短いトレード:
240 (57.28%)
プロフィットファクター:
3.31
期待されたペイオフ:
133.03 RUB
平均利益:
255.14 RUB
平均損失:
-227.55 RUB
最大連続の負け:
4 (-2 090.61 RUB)
最大連続損失:
-2 504.78 RUB (3)
月間成長:
2.07%
年間予想:
25.09%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
2 504.78 RUB (3.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.12% (2 504.78 RUB)
エクイティによる:
9.03% (7 832.77 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD.ffx 249
EURUSD.ffx 151
USDCAD.ffx 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD.ffx 515
EURUSD.ffx 414
USDCAD.ffx -6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD.ffx 24K
EURUSD.ffx 20K
USDCAD.ffx -518
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 636.76 RUB
最悪のトレード: -1 382 RUB
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 388.35 RUB
最大連続損失: -2 090.61 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
レビューなし
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 12:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 17:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 20:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.20 20:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

