トレード:
419
利益トレード:
313 (74.70%)
損失トレード:
106 (25.30%)
ベストトレード:
3 636.76 RUB
最悪のトレード:
-1 381.75 RUB
総利益:
79 859.89 RUB (68 950 pips)
総損失:
-24 120.53 RUB (26 296 pips)
最大連続の勝ち:
18 (2 388.35 RUB)
最大連続利益:
5 342.81 RUB (12)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
29.84%
最大入金額:
66.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
22.25
長いトレード:
179 (42.72%)
短いトレード:
240 (57.28%)
プロフィットファクター:
3.31
期待されたペイオフ:
133.03 RUB
平均利益:
255.14 RUB
平均損失:
-227.55 RUB
最大連続の負け:
4 (-2 090.61 RUB)
最大連続損失:
-2 504.78 RUB (3)
月間成長:
2.07%
年間予想:
25.09%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 RUB
最大の:
2 504.78 RUB (3.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.12% (2 504.78 RUB)
エクイティによる:
9.03% (7 832.77 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD.ffx
|249
|EURUSD.ffx
|151
|USDCAD.ffx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD.ffx
|515
|EURUSD.ffx
|414
|USDCAD.ffx
|-6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD.ffx
|24K
|EURUSD.ffx
|20K
|USDCAD.ffx
|-518
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
ベストトレード: +3 636.76 RUB
最悪のトレード: -1 382 RUB
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 388.35 RUB
最大連続損失: -2 090.61 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-Real4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
137%
1
4.9K
USD
USD
92K
RUB
RUB
115
99%
419
74%
30%
3.31
133.03
RUB
RUB
9%
1:100