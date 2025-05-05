SegnaliSezioni
Anton Dorofeev

AnnicFINAM

Anton Dorofeev
0 recensioni
Affidabilità
104 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 127%
FINAM-Real4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
380
Profit Trade:
280 (73.68%)
Loss Trade:
100 (26.32%)
Best Trade:
3 636.76 RUB
Worst Trade:
-1 381.75 RUB
Profitto lordo:
73 757.75 RUB (62 743 pips)
Perdita lorda:
-21 919.30 RUB (24 108 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 352.65 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
5 342.81 RUB (12)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
21.11%
Massimo carico di deposito:
66.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
20.70
Long Trade:
161 (42.37%)
Short Trade:
219 (57.63%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
136.42 RUB
Profitto medio:
263.42 RUB
Perdita media:
-219.19 RUB
Massime perdite consecutive:
4 (-1 341.99 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-2 504.78 RUB (3)
Crescita mensile:
2.72%
Previsione annuale:
32.98%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
2 504.78 RUB (3.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.12% (2 504.78 RUB)
Per equità:
9.03% (7 832.77 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD.ffx 220
EURUSD.ffx 141
USDCAD.ffx 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD.ffx 473
EURUSD.ffx 391
USDCAD.ffx -6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD.ffx 22K
EURUSD.ffx 18K
USDCAD.ffx -518
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 636.76 RUB
Worst Trade: -1 382 RUB
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 352.65 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 341.99 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.