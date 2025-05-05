- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
380
Profit Trade:
280 (73.68%)
Loss Trade:
100 (26.32%)
Best Trade:
3 636.76 RUB
Worst Trade:
-1 381.75 RUB
Profitto lordo:
73 757.75 RUB (62 743 pips)
Perdita lorda:
-21 919.30 RUB (24 108 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 352.65 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
5 342.81 RUB (12)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
21.11%
Massimo carico di deposito:
66.94%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
20.70
Long Trade:
161 (42.37%)
Short Trade:
219 (57.63%)
Fattore di profitto:
3.36
Profitto previsto:
136.42 RUB
Profitto medio:
263.42 RUB
Perdita media:
-219.19 RUB
Massime perdite consecutive:
4 (-1 341.99 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-2 504.78 RUB (3)
Crescita mensile:
2.72%
Previsione annuale:
32.98%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 RUB
Massimale:
2 504.78 RUB (3.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.12% (2 504.78 RUB)
Per equità:
9.03% (7 832.77 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD.ffx
|220
|EURUSD.ffx
|141
|USDCAD.ffx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD.ffx
|473
|EURUSD.ffx
|391
|USDCAD.ffx
|-6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD.ffx
|22K
|EURUSD.ffx
|18K
|USDCAD.ffx
|-518
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 636.76 RUB
Worst Trade: -1 382 RUB
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 352.65 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 341.99 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Торговля корзиной ботов полностью в автоматическом режиме
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
127%
0
0
USD
USD
88K
RUB
RUB
104
99%
380
73%
21%
3.36
136.42
RUB
RUB
9%
1:100