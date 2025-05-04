SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STEVE_B RKDM_10YR VT031
Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
VTMarkets-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
535
Kârla kapanan işlemler:
442 (82.61%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (17.38%)
En iyi işlem:
110.80 USD
En kötü işlem:
-24.21 USD
Brüt kâr:
2 354.90 USD (116 995 pips)
Brüt zarar:
-476.40 USD (50 207 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (67.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.95 USD (2)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
99.65%
Maks. mevduat yükü:
1.19%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
26.44
Alış işlemleri:
257 (48.04%)
Satış işlemleri:
278 (51.96%)
Kâr faktörü:
4.94
Beklenen getiri:
3.51 USD
Ortalama kâr:
5.33 USD
Ortalama zarar:
-5.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-71.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-71.04 USD (4)
Aylık büyüme:
1.84%
Yıllık tahmin:
22.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
71.04 USD (0.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (54.31 USD)
Varlığa göre:
6.57% (1 335.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCNH-VIP 188
EURJPY-VIP 138
NZDCAD-VIP 46
AUDCAD-VIP 38
USDCHF-VIP 36
AUDUSD-VIP 27
NZDUSD-VIP 23
EURCHF-VIP 19
AUDCHF-VIP 7
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
CADCHF-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCNH-VIP 57
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 200
AUDCAD-VIP 200
USDCHF-VIP 517
AUDUSD-VIP 230
NZDUSD-VIP 191
EURCHF-VIP 162
AUDCHF-VIP 87
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
CADCHF-VIP 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCNH-VIP 1.5K
EURJPY-VIP 8.5K
NZDCAD-VIP 9.4K
AUDCAD-VIP 6.1K
USDCHF-VIP 11K
AUDUSD-VIP 9K
NZDUSD-VIP 8.4K
EURCHF-VIP 7.5K
AUDCHF-VIP 1.1K
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
CADCHF-VIP 683
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.80 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +67.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -71.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 01:49
Share of trading days is too low
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 15:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 15:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 15:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 15:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 15:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STEVE_B RKDM_10YR VT031
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
20K
USD
21
100%
535
82%
100%
4.94
3.51
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.