Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
777
Прибыльных трейдов:
638 (82.11%)
Убыточных трейдов:
139 (17.89%)
Лучший трейд:
220.90 USD
Худший трейд:
-36.00 USD
Общая прибыль:
3 777.03 USD (172 566 pips)
Общий убыток:
-821.07 USD (75 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (67.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
327.99 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
99.65%
Макс. загрузка депозита:
9.15%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
31.23
Длинных трейдов:
379 (48.78%)
Коротких трейдов:
398 (51.22%)
Профит фактор:
4.60
Мат. ожидание:
3.80 USD
Средняя прибыль:
5.92 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-71.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.64 USD (3)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
26.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
94.64 USD (0.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (94.64 USD)
По эквити:
35.63% (7 155.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCNH-VIP 259
EURJPY-VIP 218
NZDCAD-VIP 70
AUDCAD-VIP 61
USDCHF-VIP 51
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
EURCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 8
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCNH-VIP 69
EURJPY-VIP 340
NZDCAD-VIP 319
AUDCAD-VIP 315
USDCHF-VIP 685
AUDUSD-VIP 300
NZDUSD-VIP 229
EURCHF-VIP 209
AUDCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 298
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCNH-VIP 4.1K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 16K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.5K
EURCHF-VIP 8.9K
AUDCHF-VIP 3.6K
CADCHF-VIP 990
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +220.90 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +67.39 USD
Макс. убыток в серии: -71.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 01:49
Share of trading days is too low
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 15:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
