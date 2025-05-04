- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
777
Прибыльных трейдов:
638 (82.11%)
Убыточных трейдов:
139 (17.89%)
Лучший трейд:
220.90 USD
Худший трейд:
-36.00 USD
Общая прибыль:
3 777.03 USD (172 566 pips)
Общий убыток:
-821.07 USD (75 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (67.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
327.99 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
99.65%
Макс. загрузка депозита:
9.15%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
31.23
Длинных трейдов:
379 (48.78%)
Коротких трейдов:
398 (51.22%)
Профит фактор:
4.60
Мат. ожидание:
3.80 USD
Средняя прибыль:
5.92 USD
Средний убыток:
-5.91 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-71.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-94.64 USD (3)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
26.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
94.64 USD (0.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (94.64 USD)
По эквити:
35.63% (7 155.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|259
|EURJPY-VIP
|218
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDCAD-VIP
|61
|USDCHF-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|EURCHF-VIP
|23
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|8
|AUDNZD-VIP
|5
|CHFJPY-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCNH-VIP
|69
|EURJPY-VIP
|340
|NZDCAD-VIP
|319
|AUDCAD-VIP
|315
|USDCHF-VIP
|685
|AUDUSD-VIP
|300
|NZDUSD-VIP
|229
|EURCHF-VIP
|209
|AUDCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|298
|AUDNZD-VIP
|24
|CHFJPY-VIP
|9
|AUDJPY-VIP
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCNH-VIP
|4.1K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.5K
|EURCHF-VIP
|8.9K
|AUDCHF-VIP
|3.6K
|CADCHF-VIP
|990
|AUDNZD-VIP
|1.7K
|CHFJPY-VIP
|1.3K
|AUDJPY-VIP
|886
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +220.90 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +67.39 USD
Макс. убыток в серии: -71.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
777
82%
100%
4.60
3.80
USD
USD
36%
1:500