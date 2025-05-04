SeñalesSecciones
STEVE_B RKDM_10YR VT031
Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
Total de Trades:
778
Transacciones Rentables:
639 (82.13%)
Transacciones Irrentables:
139 (17.87%)
Mejor transacción:
220.90 USD
Peor transacción:
-36.00 USD
Beneficio Bruto:
3 780.42 USD (172 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-821.07 USD (75 477 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (67.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
327.99 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
99.65%
Carga máxima del depósito:
10.12%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
31.27
Transacciones Largas:
379 (48.71%)
Transacciones Cortas:
399 (51.29%)
Factor de Beneficio:
4.60
Beneficio Esperado:
3.80 USD
Beneficio medio:
5.92 USD
Pérdidas medias:
-5.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-71.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-94.64 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.33%
Pronóstico anual:
28.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
94.64 USD (0.42%)
Reducción relativa:
De balance:
0.47% (94.64 USD)
De fondos:
35.63% (7 155.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCNH-VIP 259
EURJPY-VIP 218
NZDCAD-VIP 71
AUDCAD-VIP 61
USDCHF-VIP 51
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
EURCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 8
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCNH-VIP 69
EURJPY-VIP 340
NZDCAD-VIP 322
AUDCAD-VIP 315
USDCHF-VIP 685
AUDUSD-VIP 300
NZDUSD-VIP 229
EURCHF-VIP 209
AUDCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 298
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCNH-VIP 4.1K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 16K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.5K
EURCHF-VIP 8.9K
AUDCHF-VIP 3.6K
CADCHF-VIP 990
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +220.90 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +67.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -71.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.26 22:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
2025.07.15 08:59
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
2025.05.28 09:06
2025.05.27 12:47
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 01:49
Share of trading days is too low
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
