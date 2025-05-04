- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
778
Transacciones Rentables:
639 (82.13%)
Transacciones Irrentables:
139 (17.87%)
Mejor transacción:
220.90 USD
Peor transacción:
-36.00 USD
Beneficio Bruto:
3 780.42 USD (172 811 pips)
Pérdidas Brutas:
-821.07 USD (75 477 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (67.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
327.99 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
99.65%
Carga máxima del depósito:
10.12%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
31.27
Transacciones Largas:
379 (48.71%)
Transacciones Cortas:
399 (51.29%)
Factor de Beneficio:
4.60
Beneficio Esperado:
3.80 USD
Beneficio medio:
5.92 USD
Pérdidas medias:
-5.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-71.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-94.64 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.33%
Pronóstico anual:
28.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
94.64 USD (0.42%)
Reducción relativa:
De balance:
0.47% (94.64 USD)
De fondos:
35.63% (7 155.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|259
|EURJPY-VIP
|218
|NZDCAD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|61
|USDCHF-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|EURCHF-VIP
|23
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|8
|AUDNZD-VIP
|5
|CHFJPY-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|2
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCNH-VIP
|69
|EURJPY-VIP
|340
|NZDCAD-VIP
|322
|AUDCAD-VIP
|315
|USDCHF-VIP
|685
|AUDUSD-VIP
|300
|NZDUSD-VIP
|229
|EURCHF-VIP
|209
|AUDCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|298
|AUDNZD-VIP
|24
|CHFJPY-VIP
|9
|AUDJPY-VIP
|6
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCNH-VIP
|4.1K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.5K
|EURCHF-VIP
|8.9K
|AUDCHF-VIP
|3.6K
|CADCHF-VIP
|990
|AUDNZD-VIP
|1.7K
|CHFJPY-VIP
|1.3K
|AUDJPY-VIP
|886
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +220.90 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +67.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -71.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
