Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
535
Profit Trade:
442 (82.61%)
Loss Trade:
93 (17.38%)
Best Trade:
110.80 USD
Worst Trade:
-24.21 USD
Profitto lordo:
2 354.90 USD (116 995 pips)
Perdita lorda:
-476.40 USD (50 207 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (67.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.95 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
99.65%
Massimo carico di deposito:
1.19%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
26.44
Long Trade:
257 (48.04%)
Short Trade:
278 (51.96%)
Fattore di profitto:
4.94
Profitto previsto:
3.51 USD
Profitto medio:
5.33 USD
Perdita media:
-5.12 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-71.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.04 USD (4)
Crescita mensile:
1.84%
Previsione annuale:
22.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
71.04 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (54.31 USD)
Per equità:
6.57% (1 335.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCNH-VIP 188
EURJPY-VIP 138
NZDCAD-VIP 46
AUDCAD-VIP 38
USDCHF-VIP 36
AUDUSD-VIP 27
NZDUSD-VIP 23
EURCHF-VIP 19
AUDCHF-VIP 7
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
CADCHF-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCNH-VIP 57
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 200
AUDCAD-VIP 200
USDCHF-VIP 517
AUDUSD-VIP 230
NZDUSD-VIP 191
EURCHF-VIP 162
AUDCHF-VIP 87
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
CADCHF-VIP 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCNH-VIP 1.5K
EURJPY-VIP 8.5K
NZDCAD-VIP 9.4K
AUDCAD-VIP 6.1K
USDCHF-VIP 11K
AUDUSD-VIP 9K
NZDUSD-VIP 8.4K
EURCHF-VIP 7.5K
AUDCHF-VIP 1.1K
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
CADCHF-VIP 683
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.80 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +67.39 USD
Massima perdita consecutiva: -71.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 01:49
Share of trading days is too low
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 15:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 15:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 15:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 15:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 15:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
