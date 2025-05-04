시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / STEVE_B RKDM_10YR VT031
Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
792
이익 거래:
651 (82.19%)
손실 거래:
141 (17.80%)
최고의 거래:
220.90 USD
최악의 거래:
-36.00 USD
총 수익:
3 894.02 USD (176 199 pips)
총 손실:
-833.92 USD (76 135 pips)
연속 최대 이익:
28 (67.39 USD)
연속 최대 이익:
327.99 USD (3)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
99.65%
최대 입금량:
22.80%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
32.33
롱(주식매수):
387 (48.86%)
숏(주식차입매도):
405 (51.14%)
수익 요인:
4.67
기대수익:
3.86 USD
평균 이익:
5.98 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
4 (-71.04 USD)
연속 최대 손실:
-94.64 USD (3)
월별 성장률:
2.37%
연간 예측:
28.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
94.64 USD (0.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.47% (94.64 USD)
자본금별:
61.63% (12 387.93 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCNH-VIP 259
EURJPY-VIP 223
NZDCAD-VIP 73
AUDCAD-VIP 62
USDCHF-VIP 55
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 30
EURCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 8
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCNH-VIP 69
EURJPY-VIP 347
NZDCAD-VIP 330
AUDCAD-VIP 318
USDCHF-VIP 753
AUDUSD-VIP 300
NZDUSD-VIP 245
EURCHF-VIP 209
AUDCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 298
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCNH-VIP 4.1K
EURJPY-VIP 15K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 17K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 10K
EURCHF-VIP 8.9K
AUDCHF-VIP 3.6K
CADCHF-VIP 990
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +220.90 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +67.39 USD
연속 최대 손실: -71.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.02 01:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.30 01:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 19:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
