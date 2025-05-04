- 자본
- 축소
트레이드:
792
이익 거래:
651 (82.19%)
손실 거래:
141 (17.80%)
최고의 거래:
220.90 USD
최악의 거래:
-36.00 USD
총 수익:
3 894.02 USD (176 199 pips)
총 손실:
-833.92 USD (76 135 pips)
연속 최대 이익:
28 (67.39 USD)
연속 최대 이익:
327.99 USD (3)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
99.65%
최대 입금량:
22.80%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
32.33
롱(주식매수):
387 (48.86%)
숏(주식차입매도):
405 (51.14%)
수익 요인:
4.67
기대수익:
3.86 USD
평균 이익:
5.98 USD
평균 손실:
-5.91 USD
연속 최대 손실:
4 (-71.04 USD)
연속 최대 손실:
-94.64 USD (3)
월별 성장률:
2.37%
연간 예측:
28.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
94.64 USD (0.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.47% (94.64 USD)
자본금별:
61.63% (12 387.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|259
|EURJPY-VIP
|223
|NZDCAD-VIP
|73
|AUDCAD-VIP
|62
|USDCHF-VIP
|55
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|30
|EURCHF-VIP
|23
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|8
|AUDNZD-VIP
|5
|CHFJPY-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCNH-VIP
|69
|EURJPY-VIP
|347
|NZDCAD-VIP
|330
|AUDCAD-VIP
|318
|USDCHF-VIP
|753
|AUDUSD-VIP
|300
|NZDUSD-VIP
|245
|EURCHF-VIP
|209
|AUDCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|298
|AUDNZD-VIP
|24
|CHFJPY-VIP
|9
|AUDJPY-VIP
|6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCNH-VIP
|4.1K
|EURJPY-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|10K
|EURCHF-VIP
|8.9K
|AUDCHF-VIP
|3.6K
|CADCHF-VIP
|990
|AUDNZD-VIP
|1.7K
|CHFJPY-VIP
|1.3K
|AUDJPY-VIP
|886
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +220.90 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +67.39 USD
연속 최대 손실: -71.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
