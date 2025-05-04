- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
777
盈利交易:
638 (82.11%)
亏损交易:
139 (17.89%)
最好交易:
220.90 USD
最差交易:
-36.00 USD
毛利:
3 777.03 USD (172 566 pips)
毛利亏损:
-821.07 USD (75 477 pips)
最大连续赢利:
28 (67.39 USD)
最大连续盈利:
327.99 USD (3)
夏普比率:
0.28
交易活动:
99.65%
最大入金加载:
9.46%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 天
采收率:
31.23
长期交易:
379 (48.78%)
短期交易:
398 (51.22%)
利润因子:
4.60
预期回报:
3.80 USD
平均利润:
5.92 USD
平均损失:
-5.91 USD
最大连续失误:
4 (-71.04 USD)
最大连续亏损:
-94.64 USD (3)
每月增长:
2.22%
年度预测:
26.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
94.64 USD (0.42%)
相对跌幅:
结余:
0.47% (94.64 USD)
净值:
35.63% (7 155.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|259
|EURJPY-VIP
|218
|NZDCAD-VIP
|70
|AUDCAD-VIP
|61
|USDCHF-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|EURCHF-VIP
|23
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|8
|AUDNZD-VIP
|5
|CHFJPY-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCNH-VIP
|69
|EURJPY-VIP
|340
|NZDCAD-VIP
|319
|AUDCAD-VIP
|315
|USDCHF-VIP
|685
|AUDUSD-VIP
|300
|NZDUSD-VIP
|229
|EURCHF-VIP
|209
|AUDCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|298
|AUDNZD-VIP
|24
|CHFJPY-VIP
|9
|AUDJPY-VIP
|6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCNH-VIP
|4.1K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.5K
|EURCHF-VIP
|8.9K
|AUDCHF-VIP
|3.6K
|CADCHF-VIP
|990
|AUDNZD-VIP
|1.7K
|CHFJPY-VIP
|1.3K
|AUDJPY-VIP
|886
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +220.90 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +67.39 USD
最大连续亏损: -71.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
34
100%
777
82%
100%
4.60
3.80
USD
USD
36%
1:500