Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
0 reviews
Reliability
34 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
777
Profit Trades:
638 (82.11%)
Loss Trades:
139 (17.89%)
Best trade:
220.90 USD
Worst trade:
-36.00 USD
Gross Profit:
3 777.03 USD (172 566 pips)
Gross Loss:
-821.07 USD (75 477 pips)
Maximum consecutive wins:
28 (67.39 USD)
Maximal consecutive profit:
327.99 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading activity:
99.65%
Max deposit load:
7.53%
Latest trade:
3 hours ago
Trades per week:
26
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
31.23
Long Trades:
379 (48.78%)
Short Trades:
398 (51.22%)
Profit Factor:
4.60
Expected Payoff:
3.80 USD
Average Profit:
5.92 USD
Average Loss:
-5.91 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-71.04 USD)
Maximal consecutive loss:
-94.64 USD (3)
Monthly growth:
2.22%
Annual Forecast:
26.95%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
94.64 USD (0.42%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.47% (94.64 USD)
By Equity:
35.63% (7 155.61 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDCNH-VIP 259
EURJPY-VIP 218
NZDCAD-VIP 70
AUDCAD-VIP 61
USDCHF-VIP 51
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
EURCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 8
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCNH-VIP 69
EURJPY-VIP 340
NZDCAD-VIP 319
AUDCAD-VIP 315
USDCHF-VIP 685
AUDUSD-VIP 300
NZDUSD-VIP 229
EURCHF-VIP 209
AUDCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 298
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCNH-VIP 4.1K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 16K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.5K
EURCHF-VIP 8.9K
AUDCHF-VIP 3.6K
CADCHF-VIP 990
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +220.90 USD
Worst trade: -36 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +67.39 USD
Maximal consecutive loss: -71.04 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 01:49
Share of trading days is too low
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 15:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
