Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
778
Negociações com lucro:
639 (82.13%)
Negociações com perda:
139 (17.87%)
Melhor negociação:
220.90 USD
Pior negociação:
-36.00 USD
Lucro bruto:
3 780.42 USD (172 811 pips)
Perda bruta:
-821.07 USD (75 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (67.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
327.99 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
99.65%
Depósito máximo carregado:
10.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
31.27
Negociações longas:
379 (48.71%)
Negociações curtas:
399 (51.29%)
Fator de lucro:
4.60
Valor esperado:
3.80 USD
Lucro médio:
5.92 USD
Perda média:
-5.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-71.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.64 USD (3)
Crescimento mensal:
2.33%
Previsão anual:
28.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
94.64 USD (0.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.47% (94.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.63% (7 155.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCNH-VIP 259
EURJPY-VIP 218
NZDCAD-VIP 71
AUDCAD-VIP 61
USDCHF-VIP 51
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
EURCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 8
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCNH-VIP 69
EURJPY-VIP 340
NZDCAD-VIP 322
AUDCAD-VIP 315
USDCHF-VIP 685
AUDUSD-VIP 300
NZDUSD-VIP 229
EURCHF-VIP 209
AUDCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 298
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCNH-VIP 4.1K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 16K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.5K
EURCHF-VIP 8.9K
AUDCHF-VIP 3.6K
CADCHF-VIP 990
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +220.90 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +67.39 USD
Máxima perda consecutiva: -71.04 USD

2025.12.26 22:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 01:49
Share of trading days is too low
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
