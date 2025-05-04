- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
778
Negociações com lucro:
639 (82.13%)
Negociações com perda:
139 (17.87%)
Melhor negociação:
220.90 USD
Pior negociação:
-36.00 USD
Lucro bruto:
3 780.42 USD (172 811 pips)
Perda bruta:
-821.07 USD (75 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (67.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
327.99 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
99.65%
Depósito máximo carregado:
10.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
31.27
Negociações longas:
379 (48.71%)
Negociações curtas:
399 (51.29%)
Fator de lucro:
4.60
Valor esperado:
3.80 USD
Lucro médio:
5.92 USD
Perda média:
-5.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-71.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.64 USD (3)
Crescimento mensal:
2.33%
Previsão anual:
28.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
94.64 USD (0.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.47% (94.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.63% (7 155.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|259
|EURJPY-VIP
|218
|NZDCAD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|61
|USDCHF-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|EURCHF-VIP
|23
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|8
|AUDNZD-VIP
|5
|CHFJPY-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCNH-VIP
|69
|EURJPY-VIP
|340
|NZDCAD-VIP
|322
|AUDCAD-VIP
|315
|USDCHF-VIP
|685
|AUDUSD-VIP
|300
|NZDUSD-VIP
|229
|EURCHF-VIP
|209
|AUDCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|298
|AUDNZD-VIP
|24
|CHFJPY-VIP
|9
|AUDJPY-VIP
|6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCNH-VIP
|4.1K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.5K
|EURCHF-VIP
|8.9K
|AUDCHF-VIP
|3.6K
|CADCHF-VIP
|990
|AUDNZD-VIP
|1.7K
|CHFJPY-VIP
|1.3K
|AUDJPY-VIP
|886
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +220.90 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +67.39 USD
Máxima perda consecutiva: -71.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários