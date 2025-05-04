シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STEVE_B RKDM_10YR VT031
Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
778
利益トレード:
639 (82.13%)
損失トレード:
139 (17.87%)
ベストトレード:
220.90 USD
最悪のトレード:
-36.00 USD
総利益:
3 780.42 USD (172 811 pips)
総損失:
-821.07 USD (75 477 pips)
最大連続の勝ち:
28 (67.39 USD)
最大連続利益:
327.99 USD (3)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
99.65%
最大入金額:
10.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
31.27
長いトレード:
379 (48.71%)
短いトレード:
399 (51.29%)
プロフィットファクター:
4.60
期待されたペイオフ:
3.80 USD
平均利益:
5.92 USD
平均損失:
-5.91 USD
最大連続の負け:
4 (-71.04 USD)
最大連続損失:
-94.64 USD (3)
月間成長:
2.33%
年間予想:
28.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
94.64 USD (0.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.47% (94.64 USD)
エクイティによる:
35.63% (7 155.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCNH-VIP 259
EURJPY-VIP 218
NZDCAD-VIP 71
AUDCAD-VIP 61
USDCHF-VIP 51
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
EURCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 8
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCNH-VIP 69
EURJPY-VIP 340
NZDCAD-VIP 322
AUDCAD-VIP 315
USDCHF-VIP 685
AUDUSD-VIP 300
NZDUSD-VIP 229
EURCHF-VIP 209
AUDCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 298
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCNH-VIP 4.1K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 16K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.5K
EURCHF-VIP 8.9K
AUDCHF-VIP 3.6K
CADCHF-VIP 990
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +220.90 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +67.39 USD
最大連続損失: -71.04 USD

2025.12.26 22:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 01:49
Share of trading days is too low
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
