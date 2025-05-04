- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
778
利益トレード:
639 (82.13%)
損失トレード:
139 (17.87%)
ベストトレード:
220.90 USD
最悪のトレード:
-36.00 USD
総利益:
3 780.42 USD (172 811 pips)
総損失:
-821.07 USD (75 477 pips)
最大連続の勝ち:
28 (67.39 USD)
最大連続利益:
327.99 USD (3)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
99.65%
最大入金額:
10.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
31.27
長いトレード:
379 (48.71%)
短いトレード:
399 (51.29%)
プロフィットファクター:
4.60
期待されたペイオフ:
3.80 USD
平均利益:
5.92 USD
平均損失:
-5.91 USD
最大連続の負け:
4 (-71.04 USD)
最大連続損失:
-94.64 USD (3)
月間成長:
2.33%
年間予想:
28.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
94.64 USD (0.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.47% (94.64 USD)
エクイティによる:
35.63% (7 155.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|259
|EURJPY-VIP
|218
|NZDCAD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|61
|USDCHF-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|EURCHF-VIP
|23
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|8
|AUDNZD-VIP
|5
|CHFJPY-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCNH-VIP
|69
|EURJPY-VIP
|340
|NZDCAD-VIP
|322
|AUDCAD-VIP
|315
|USDCHF-VIP
|685
|AUDUSD-VIP
|300
|NZDUSD-VIP
|229
|EURCHF-VIP
|209
|AUDCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|298
|AUDNZD-VIP
|24
|CHFJPY-VIP
|9
|AUDJPY-VIP
|6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCNH-VIP
|4.1K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.5K
|EURCHF-VIP
|8.9K
|AUDCHF-VIP
|3.6K
|CADCHF-VIP
|990
|AUDNZD-VIP
|1.7K
|CHFJPY-VIP
|1.3K
|AUDJPY-VIP
|886
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +220.90 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +67.39 USD
最大連続損失: -71.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
