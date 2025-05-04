SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STEVE_B RKDM_10YR VT031
Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
VTMarkets-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
535
Bénéfice trades:
442 (82.61%)
Perte trades:
93 (17.38%)
Meilleure transaction:
110.80 USD
Pire transaction:
-24.21 USD
Bénéfice brut:
2 354.90 USD (116 995 pips)
Perte brute:
-476.40 USD (50 207 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (67.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
99.65%
Charge de dépôt maximale:
1.19%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
26.44
Longs trades:
257 (48.04%)
Courts trades:
278 (51.96%)
Facteur de profit:
4.94
Rendement attendu:
3.51 USD
Bénéfice moyen:
5.33 USD
Perte moyenne:
-5.12 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-71.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-71.04 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.84%
Prévision annuelle:
22.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
71.04 USD (0.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.27% (54.31 USD)
Par fonds propres:
6.57% (1 335.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCNH-VIP 188
EURJPY-VIP 138
NZDCAD-VIP 46
AUDCAD-VIP 38
USDCHF-VIP 36
AUDUSD-VIP 27
NZDUSD-VIP 23
EURCHF-VIP 19
AUDCHF-VIP 7
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
CADCHF-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCNH-VIP 57
EURJPY-VIP 183
NZDCAD-VIP 200
AUDCAD-VIP 200
USDCHF-VIP 517
AUDUSD-VIP 230
NZDUSD-VIP 191
EURCHF-VIP 162
AUDCHF-VIP 87
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
CADCHF-VIP 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCNH-VIP 1.5K
EURJPY-VIP 8.5K
NZDCAD-VIP 9.4K
AUDCAD-VIP 6.1K
USDCHF-VIP 11K
AUDUSD-VIP 9K
NZDUSD-VIP 8.4K
EURCHF-VIP 7.5K
AUDCHF-VIP 1.1K
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
CADCHF-VIP 683
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.80 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +67.39 USD
Perte consécutive maximale: -71.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 01:49
Share of trading days is too low
2025.05.06 01:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 00:45
Share of trading days is too low
2025.05.06 00:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 15:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 15:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 15:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.04 15:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.04 15:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
STEVE_B RKDM_10YR VT031
30 USD par mois
9%
0
0
USD
20K
USD
21
100%
535
82%
100%
4.94
3.51
USD
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.