- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
778
Gewinntrades:
639 (82.13%)
Verlusttrades:
139 (17.87%)
Bester Trade:
220.90 USD
Schlechtester Trade:
-36.00 USD
Bruttoprofit:
3 780.42 USD (172 811 pips)
Bruttoverlust:
-821.07 USD (75 477 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (67.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
327.99 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
99.65%
Max deposit load:
10.15%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
31.27
Long-Positionen:
379 (48.71%)
Short-Positionen:
399 (51.29%)
Profit-Faktor:
4.60
Mathematische Gewinnerwartung:
3.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-71.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.64 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.33%
Jahresprognose:
28.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
94.64 USD (0.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.47% (94.64 USD)
Kapital:
35.63% (7 155.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|259
|EURJPY-VIP
|218
|NZDCAD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|61
|USDCHF-VIP
|51
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|EURCHF-VIP
|23
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|8
|AUDNZD-VIP
|5
|CHFJPY-VIP
|4
|AUDJPY-VIP
|2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDCNH-VIP
|69
|EURJPY-VIP
|340
|NZDCAD-VIP
|322
|AUDCAD-VIP
|315
|USDCHF-VIP
|685
|AUDUSD-VIP
|300
|NZDUSD-VIP
|229
|EURCHF-VIP
|209
|AUDCHF-VIP
|153
|CADCHF-VIP
|298
|AUDNZD-VIP
|24
|CHFJPY-VIP
|9
|AUDJPY-VIP
|6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDCNH-VIP
|4.1K
|EURJPY-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.5K
|EURCHF-VIP
|8.9K
|AUDCHF-VIP
|3.6K
|CADCHF-VIP
|990
|AUDNZD-VIP
|1.7K
|CHFJPY-VIP
|1.3K
|AUDJPY-VIP
|886
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +220.90 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
