Signale / MetaTrader 4 / STEVE_B RKDM_10YR VT031
Yui Ming Wan

STEVE_B RKDM_10YR VT031

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 15%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
778
Gewinntrades:
639 (82.13%)
Verlusttrades:
139 (17.87%)
Bester Trade:
220.90 USD
Schlechtester Trade:
-36.00 USD
Bruttoprofit:
3 780.42 USD (172 811 pips)
Bruttoverlust:
-821.07 USD (75 477 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (67.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
327.99 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
99.65%
Max deposit load:
10.15%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
31.27
Long-Positionen:
379 (48.71%)
Short-Positionen:
399 (51.29%)
Profit-Faktor:
4.60
Mathematische Gewinnerwartung:
3.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-71.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-94.64 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.33%
Jahresprognose:
28.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
94.64 USD (0.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.47% (94.64 USD)
Kapital:
35.63% (7 155.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCNH-VIP 259
EURJPY-VIP 218
NZDCAD-VIP 71
AUDCAD-VIP 61
USDCHF-VIP 51
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
EURCHF-VIP 23
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 8
AUDNZD-VIP 5
CHFJPY-VIP 4
AUDJPY-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCNH-VIP 69
EURJPY-VIP 340
NZDCAD-VIP 322
AUDCAD-VIP 315
USDCHF-VIP 685
AUDUSD-VIP 300
NZDUSD-VIP 229
EURCHF-VIP 209
AUDCHF-VIP 153
CADCHF-VIP 298
AUDNZD-VIP 24
CHFJPY-VIP 9
AUDJPY-VIP 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCNH-VIP 4.1K
EURJPY-VIP 14K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 16K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.5K
EURCHF-VIP 8.9K
AUDCHF-VIP 3.6K
CADCHF-VIP 990
AUDNZD-VIP 1.7K
CHFJPY-VIP 1.3K
AUDJPY-VIP 886
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +220.90 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -71.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 05:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 03:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 01:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged
2025.07.14 01:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.28 09:06
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
