SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Junior
Joyce Weiss Evans

Junior

Joyce Weiss Evans
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 197%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
479
Kârla kapanan işlemler:
308 (64.30%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (35.70%)
En iyi işlem:
568.21 USD
En kötü işlem:
-517.26 USD
Brüt kâr:
24 413.71 USD (80 212 pips)
Brüt zarar:
-22 287.01 USD (45 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (839.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 468.09 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
35.75%
Maks. mevduat yükü:
21.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
257 (53.65%)
Satış işlemleri:
222 (46.35%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
4.44 USD
Ortalama kâr:
79.27 USD
Ortalama zarar:
-130.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 263.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 263.53 USD (11)
Aylık büyüme:
18.32%
Yıllık tahmin:
222.24%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
494.45 USD
Maksimum:
2 407.52 USD (81.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.12% (2 407.52 USD)
Varlığa göre:
23.44% (2 042.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 273
.DE40Cash 37
EURAUD 35
EURUSD 34
USDCAD 28
AUDUSD 19
NZDUSD 18
EURCAD 15
AUDCAD 11
NZDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16
.DE40Cash 1.1K
EURAUD 1.2K
EURUSD -693
USDCAD -741
AUDUSD 1K
NZDUSD -97
EURCAD -152
AUDCAD -26
NZDCAD 472
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.1K
.DE40Cash 20K
EURAUD 4.6K
EURUSD 745
USDCAD -932
AUDUSD 1.3K
NZDUSD 548
EURCAD 1K
AUDCAD 651
NZDCAD 689
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +568.21 USD
En kötü işlem: -517 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +839.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 263.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 32
RoboForex-ECN
0.29 × 117
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 65
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 84
ThreeTrader-Live
0.59 × 41
AxioryAsia-02Live
0.76 × 29
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 73
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 13
RoboForex-ECN-3
1.08 × 567
Tickmill-Live10
1.31 × 16
Exness-Real9
1.32 × 38
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Darwinex-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.20 × 30
ICMarketsSC-Live23
2.52 × 237
Axi-US06-Live
2.53 × 129
48 daha fazla...
*
İnceleme yok
2025.09.24 10:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 13:14
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 06:28
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 12:40
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 05:38
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 06:54
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 18:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 12:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 04:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Junior
Ayda 300 USD
197%
0
0
USD
9.5K
USD
22
83%
479
64%
36%
1.09
4.44
USD
24%
1:500
