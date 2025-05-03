- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
479
Kârla kapanan işlemler:
308 (64.30%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (35.70%)
En iyi işlem:
568.21 USD
En kötü işlem:
-517.26 USD
Brüt kâr:
24 413.71 USD (80 212 pips)
Brüt zarar:
-22 287.01 USD (45 680 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (839.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 468.09 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
35.75%
Maks. mevduat yükü:
21.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
257 (53.65%)
Satış işlemleri:
222 (46.35%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
4.44 USD
Ortalama kâr:
79.27 USD
Ortalama zarar:
-130.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 263.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 263.53 USD (11)
Aylık büyüme:
18.32%
Yıllık tahmin:
222.24%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
494.45 USD
Maksimum:
2 407.52 USD (81.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.12% (2 407.52 USD)
Varlığa göre:
23.44% (2 042.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|.DE40Cash
|37
|EURAUD
|35
|EURUSD
|34
|USDCAD
|28
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|18
|EURCAD
|15
|AUDCAD
|11
|NZDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16
|.DE40Cash
|1.1K
|EURAUD
|1.2K
|EURUSD
|-693
|USDCAD
|-741
|AUDUSD
|1K
|NZDUSD
|-97
|EURCAD
|-152
|AUDCAD
|-26
|NZDCAD
|472
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|.DE40Cash
|20K
|EURAUD
|4.6K
|EURUSD
|745
|USDCAD
|-932
|AUDUSD
|1.3K
|NZDUSD
|548
|EURCAD
|1K
|AUDCAD
|651
|NZDCAD
|689
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +568.21 USD
En kötü işlem: -517 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +839.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 263.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 32
|
RoboForex-ECN
|0.29 × 117
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 65
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 84
|
ThreeTrader-Live
|0.59 × 41
|
AxioryAsia-02Live
|0.76 × 29
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 73
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|1.08 × 567
|
Tickmill-Live10
|1.31 × 16
|
Exness-Real9
|1.32 × 38
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Darwinex-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
Exness-Real17
|2.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|2.52 × 237
|
Axi-US06-Live
|2.53 × 129
https://www.copyfx.com/ratings/rating-all/show/419317/tab/profit/period/week/
Link: https://t.me/bestcopytrade_ai
💰 Ready for consistent profits in forex trading? BestCopyTrade is your key to success!
✅ Proven performance with results visible on Telegram
✅ Over 3 years of sustained profitability
✅ Guaranteed and consistent 1% daily profit with no risk
✅ The best account in terms of profitability relative to risk at RoboForex
Scalping Pairs with Stop-Loss and Take-Profit
Link: https://t.me/bestcopytrade_ai
💰 Ready for consistent profits in forex trading? BestCopyTrade is your key to success!
✅ Proven performance with results visible on Telegram
✅ Over 3 years of sustained profitability
✅ Guaranteed and consistent 1% daily profit with no risk
✅ The best account in terms of profitability relative to risk at RoboForex
🚀 Join us now and take your trading to the next level!!
*
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
197%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
22
83%
479
64%
36%
1.09
4.44
USD
USD
24%
1:500