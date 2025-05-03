- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 135
利益トレード:
1 596 (74.75%)
損失トレード:
539 (25.25%)
ベストトレード:
797.99 USD
最悪のトレード:
-2 991.35 USD
総利益:
49 187.34 USD (400 592 pips)
総損失:
-42 715.45 USD (251 248 pips)
最大連続の勝ち:
42 (279.74 USD)
最大連続利益:
1 701.24 USD (40)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
8.69%
最大入金額:
85.37%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
86
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.22
長いトレード:
1 385 (64.87%)
短いトレード:
750 (35.13%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
3.03 USD
平均利益:
30.82 USD
平均損失:
-79.25 USD
最大連続の負け:
13 (-472.81 USD)
最大連続損失:
-3 868.81 USD (9)
月間成長:
37.32%
年間予想:
456.42%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
494.45 USD
最大の:
5 295.06 USD (52.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.22% (5 295.06 USD)
エクイティによる:
73.29% (3 016.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1892
|EURAUD
|45
|EURUSD
|39
|.DE40Cash
|39
|USDCAD
|31
|NZDUSD
|26
|EURCAD
|20
|AUDUSD
|19
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURAUD
|1.9K
|EURUSD
|-568
|.DE40Cash
|1.4K
|USDCAD
|-956
|NZDUSD
|-257
|EURCAD
|-784
|AUDUSD
|1K
|NZDCAD
|121
|AUDCAD
|-27
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|121K
|EURAUD
|6.2K
|EURUSD
|790
|.DE40Cash
|22K
|USDCAD
|-1.1K
|NZDUSD
|-76
|EURCAD
|-222
|AUDUSD
|1.3K
|NZDCAD
|-528
|AUDCAD
|625
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +797.99 USD
最悪のトレード: -2 991 USD
最大連続の勝ち: 40
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +279.74 USD
最大連続損失: -472.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 32
|
RoboForex-ECN
|0.29 × 117
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 65
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 84
|
ThreeTrader-Live
|0.59 × 41
|
AxioryAsia-02Live
|0.76 × 29
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 73
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|1.08 × 567
|
Tickmill-Live10
|1.31 × 16
|
Exness-Real9
|1.32 × 38
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Darwinex-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
Exness-Real17
|2.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|2.52 × 237
|
Axi-US06-Live
|2.53 × 129
49 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
220%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
34
94%
2 135
74%
9%
1.15
3.03
USD
USD
95%
1:500