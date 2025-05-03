SinaisSeções
Joyce Weiss Evans

Adrian

Joyce Weiss Evans
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 220%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 135
Negociações com lucro:
1 596 (74.75%)
Negociações com perda:
539 (25.25%)
Melhor negociação:
797.99 USD
Pior negociação:
-2 991.35 USD
Lucro bruto:
49 187.34 USD (400 592 pips)
Perda bruta:
-42 715.45 USD (251 248 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (279.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 701.24 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
8.69%
Depósito máximo carregado:
85.37%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
86
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
1 385 (64.87%)
Negociações curtas:
750 (35.13%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
3.03 USD
Lucro médio:
30.82 USD
Perda média:
-79.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-472.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 868.81 USD (9)
Crescimento mensal:
37.32%
Previsão anual:
456.42%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
494.45 USD
Máximo:
5 295.06 USD (52.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.22% (5 295.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.29% (3 016.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1892
EURAUD 45
EURUSD 39
.DE40Cash 39
USDCAD 31
NZDUSD 26
EURCAD 20
AUDUSD 19
NZDCAD 12
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.7K
EURAUD 1.9K
EURUSD -568
.DE40Cash 1.4K
USDCAD -956
NZDUSD -257
EURCAD -784
AUDUSD 1K
NZDCAD 121
AUDCAD -27
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 121K
EURAUD 6.2K
EURUSD 790
.DE40Cash 22K
USDCAD -1.1K
NZDUSD -76
EURCAD -222
AUDUSD 1.3K
NZDCAD -528
AUDCAD 625
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +797.99 USD
Pior negociação: -2 991 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +279.74 USD
Máxima perda consecutiva: -472.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 32
RoboForex-ECN
0.29 × 117
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 65
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 84
ThreeTrader-Live
0.59 × 41
AxioryAsia-02Live
0.76 × 29
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 73
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 13
RoboForex-ECN-3
1.08 × 567
Tickmill-Live10
1.31 × 16
Exness-Real9
1.32 × 38
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Darwinex-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.20 × 30
ICMarketsSC-Live23
2.52 × 237
Axi-US06-Live
2.53 × 129
49 mais ...
https://t.me/bestcopytrade_ai
Sem comentários
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
