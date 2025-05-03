- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 135
Negociações com lucro:
1 596 (74.75%)
Negociações com perda:
539 (25.25%)
Melhor negociação:
797.99 USD
Pior negociação:
-2 991.35 USD
Lucro bruto:
49 187.34 USD (400 592 pips)
Perda bruta:
-42 715.45 USD (251 248 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (279.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 701.24 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
8.69%
Depósito máximo carregado:
85.37%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
86
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.22
Negociações longas:
1 385 (64.87%)
Negociações curtas:
750 (35.13%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
3.03 USD
Lucro médio:
30.82 USD
Perda média:
-79.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-472.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 868.81 USD (9)
Crescimento mensal:
37.32%
Previsão anual:
456.42%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
494.45 USD
Máximo:
5 295.06 USD (52.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.22% (5 295.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.29% (3 016.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1892
|EURAUD
|45
|EURUSD
|39
|.DE40Cash
|39
|USDCAD
|31
|NZDUSD
|26
|EURCAD
|20
|AUDUSD
|19
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURAUD
|1.9K
|EURUSD
|-568
|.DE40Cash
|1.4K
|USDCAD
|-956
|NZDUSD
|-257
|EURCAD
|-784
|AUDUSD
|1K
|NZDCAD
|121
|AUDCAD
|-27
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|121K
|EURAUD
|6.2K
|EURUSD
|790
|.DE40Cash
|22K
|USDCAD
|-1.1K
|NZDUSD
|-76
|EURCAD
|-222
|AUDUSD
|1.3K
|NZDCAD
|-528
|AUDCAD
|625
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +797.99 USD
Pior negociação: -2 991 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +279.74 USD
Máxima perda consecutiva: -472.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 32
|
RoboForex-ECN
|0.29 × 117
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 65
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 84
|
ThreeTrader-Live
|0.59 × 41
|
AxioryAsia-02Live
|0.76 × 29
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 73
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|1.08 × 567
|
Tickmill-Live10
|1.31 × 16
|
Exness-Real9
|1.32 × 38
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Darwinex-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
Exness-Real17
|2.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|2.52 × 237
|
Axi-US06-Live
|2.53 × 129
Sem comentários
