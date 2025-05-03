- 자본
- 축소
트레이드:
2 180
이익 거래:
1 621 (74.35%)
손실 거래:
559 (25.64%)
최고의 거래:
797.99 USD
최악의 거래:
-2 991.35 USD
총 수익:
51 185.58 USD (425 434 pips)
총 손실:
-44 410.64 USD (276 348 pips)
연속 최대 이익:
42 (279.74 USD)
연속 최대 이익:
1 701.24 USD (40)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
13.43%
최대 입금량:
85.37%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.28
롱(주식매수):
1 411 (64.72%)
숏(주식차입매도):
769 (35.28%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
3.11 USD
평균 이익:
31.58 USD
평균 손실:
-79.45 USD
연속 최대 손실:
13 (-472.81 USD)
연속 최대 손실:
-3 868.81 USD (9)
월별 성장률:
6.79%
연간 예측:
82.44%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
494.45 USD
최대한의:
5 295.06 USD (52.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.22% (5 295.06 USD)
자본금별:
73.29% (3 016.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1937
|EURAUD
|45
|EURUSD
|39
|.DE40Cash
|39
|USDCAD
|31
|NZDUSD
|26
|EURCAD
|20
|AUDUSD
|19
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5K
|EURAUD
|1.9K
|EURUSD
|-568
|.DE40Cash
|1.4K
|USDCAD
|-956
|NZDUSD
|-257
|EURCAD
|-784
|AUDUSD
|1K
|NZDCAD
|121
|AUDCAD
|-27
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|121K
|EURAUD
|6.2K
|EURUSD
|790
|.DE40Cash
|22K
|USDCAD
|-1.1K
|NZDUSD
|-76
|EURCAD
|-222
|AUDUSD
|1.3K
|NZDCAD
|-528
|AUDCAD
|625
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +797.99 USD
최악의 거래: -2 991 USD
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +279.74 USD
연속 최대 손실: -472.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 32
|
RoboForex-ECN
|0.29 × 117
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 65
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 84
|
ThreeTrader-Live
|0.59 × 41
|
AxioryAsia-02Live
|0.76 × 29
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 73
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|1.08 × 567
|
Tickmill-Live10
|1.31 × 16
|
Exness-Real9
|1.32 × 38
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Darwinex-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
Exness-Real17
|2.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|2.52 × 237
|
Axi-US06-Live
|2.53 × 129
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
246%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
37
95%
2 180
74%
13%
1.15
3.11
USD
USD
95%
1:500