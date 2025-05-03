시그널섹션
Adrian

Joyce Weiss Evans
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 3000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 246%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 180
이익 거래:
1 621 (74.35%)
손실 거래:
559 (25.64%)
최고의 거래:
797.99 USD
최악의 거래:
-2 991.35 USD
총 수익:
51 185.58 USD (425 434 pips)
총 손실:
-44 410.64 USD (276 348 pips)
연속 최대 이익:
42 (279.74 USD)
연속 최대 이익:
1 701.24 USD (40)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
13.43%
최대 입금량:
85.37%
최근 거래:
5 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.28
롱(주식매수):
1 411 (64.72%)
숏(주식차입매도):
769 (35.28%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
3.11 USD
평균 이익:
31.58 USD
평균 손실:
-79.45 USD
연속 최대 손실:
13 (-472.81 USD)
연속 최대 손실:
-3 868.81 USD (9)
월별 성장률:
6.79%
연간 예측:
82.44%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
494.45 USD
최대한의:
5 295.06 USD (52.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.22% (5 295.06 USD)
자본금별:
73.29% (3 016.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1937
EURAUD 45
EURUSD 39
.DE40Cash 39
USDCAD 31
NZDUSD 26
EURCAD 20
AUDUSD 19
NZDCAD 12
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5K
EURAUD 1.9K
EURUSD -568
.DE40Cash 1.4K
USDCAD -956
NZDUSD -257
EURCAD -784
AUDUSD 1K
NZDCAD 121
AUDCAD -27
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 121K
EURAUD 6.2K
EURUSD 790
.DE40Cash 22K
USDCAD -1.1K
NZDUSD -76
EURCAD -222
AUDUSD 1.3K
NZDCAD -528
AUDCAD 625
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +797.99 USD
최악의 거래: -2 991 USD
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +279.74 USD
연속 최대 손실: -472.81 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 32
RoboForex-ECN
0.29 × 117
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 65
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 84
ThreeTrader-Live
0.59 × 41
AxioryAsia-02Live
0.76 × 29
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 73
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 13
RoboForex-ECN-3
1.08 × 567
Tickmill-Live10
1.31 × 16
Exness-Real9
1.32 × 38
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Darwinex-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.20 × 30
ICMarketsSC-Live23
2.52 × 237
Axi-US06-Live
2.53 × 129
49 더...
https://t.me/bestcopytrade_ai
리뷰 없음
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
