SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Adrian
Joyce Weiss Evans

Adrian

Joyce Weiss Evans
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 195%
RoboForex-ECN-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 138
Gewinntrades:
1 596 (74.64%)
Verlusttrades:
542 (25.35%)
Bester Trade:
797.99 USD
Schlechtester Trade:
-2 991.35 USD
Bruttoprofit:
49 187.34 USD (400 592 pips)
Bruttoverlust:
-43 007.17 USD (256 055 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (279.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 701.24 USD (40)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
7.15%
Max deposit load:
85.37%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.17
Long-Positionen:
1 388 (64.92%)
Short-Positionen:
750 (35.08%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
2.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
30.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-79.35 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-472.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 868.81 USD (9)
Wachstum pro Monat :
11.19%
Jahresprognose:
135.79%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
494.45 USD
Maximaler:
5 295.06 USD (52.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.22% (5 295.06 USD)
Kapital:
73.29% (3 016.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1895
EURAUD 45
EURUSD 39
.DE40Cash 39
USDCAD 31
NZDUSD 26
EURCAD 20
AUDUSD 19
NZDCAD 12
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.4K
EURAUD 1.9K
EURUSD -568
.DE40Cash 1.4K
USDCAD -956
NZDUSD -257
EURCAD -784
AUDUSD 1K
NZDCAD 121
AUDCAD -27
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 116K
EURAUD 6.2K
EURUSD 790
.DE40Cash 22K
USDCAD -1.1K
NZDUSD -76
EURCAD -222
AUDUSD 1.3K
NZDCAD -528
AUDCAD 625
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +797.99 USD
Schlechtester Trade: -2 991 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 40
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +279.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -472.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 32
RoboForex-ECN
0.29 × 117
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 65
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 84
ThreeTrader-Live
0.59 × 41
AxioryAsia-02Live
0.76 × 29
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 73
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 13
RoboForex-ECN-3
1.08 × 567
Tickmill-Live10
1.31 × 16
Exness-Real9
1.32 × 38
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Darwinex-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.20 × 30
ICMarketsSC-Live23
2.52 × 237
Axi-US06-Live
2.53 × 129
noch 49 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
https://t.me/bestcopytrade_ai
Keine Bewertungen
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Adrian
3000 USD pro Monat
195%
0
0
USD
3.3K
USD
35
94%
2 138
74%
7%
1.14
2.89
USD
95%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.