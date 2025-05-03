СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Adrian
Joyce Weiss Evans

Adrian

Joyce Weiss Evans
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 220%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 135
Прибыльных трейдов:
1 596 (74.75%)
Убыточных трейдов:
539 (25.25%)
Лучший трейд:
797.99 USD
Худший трейд:
-2 991.35 USD
Общая прибыль:
49 187.34 USD (400 592 pips)
Общий убыток:
-42 715.45 USD (251 248 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (279.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 701.24 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
8.69%
Макс. загрузка депозита:
85.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
1 385 (64.87%)
Коротких трейдов:
750 (35.13%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
3.03 USD
Средняя прибыль:
30.82 USD
Средний убыток:
-79.25 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-472.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 868.81 USD (9)
Прирост в месяц:
37.32%
Годовой прогноз:
456.42%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
494.45 USD
Максимальная:
5 295.06 USD (52.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.22% (5 295.06 USD)
По эквити:
73.29% (3 016.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1892
EURAUD 45
EURUSD 39
.DE40Cash 39
USDCAD 31
NZDUSD 26
EURCAD 20
AUDUSD 19
NZDCAD 12
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.7K
EURAUD 1.9K
EURUSD -568
.DE40Cash 1.4K
USDCAD -956
NZDUSD -257
EURCAD -784
AUDUSD 1K
NZDCAD 121
AUDCAD -27
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 121K
EURAUD 6.2K
EURUSD 790
.DE40Cash 22K
USDCAD -1.1K
NZDUSD -76
EURCAD -222
AUDUSD 1.3K
NZDCAD -528
AUDCAD 625
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +797.99 USD
Худший трейд: -2 991 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +279.74 USD
Макс. убыток в серии: -472.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 32
RoboForex-ECN
0.29 × 117
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 65
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 84
ThreeTrader-Live
0.59 × 41
AxioryAsia-02Live
0.76 × 29
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 73
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 13
RoboForex-ECN-3
1.08 × 567
Tickmill-Live10
1.31 × 16
Exness-Real9
1.32 × 38
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Darwinex-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.20 × 30
ICMarketsSC-Live23
2.52 × 237
Axi-US06-Live
2.53 × 129
еще 49...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
https://t.me/bestcopytrade_ai
Нет отзывов
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Adrian
3000 USD в месяц
220%
0
0
USD
3.7K
USD
34
94%
2 135
74%
9%
1.15
3.03
USD
95%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.