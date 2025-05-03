- Прирост
Всего трейдов:
2 135
Прибыльных трейдов:
1 596 (74.75%)
Убыточных трейдов:
539 (25.25%)
Лучший трейд:
797.99 USD
Худший трейд:
-2 991.35 USD
Общая прибыль:
49 187.34 USD (400 592 pips)
Общий убыток:
-42 715.45 USD (251 248 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (279.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 701.24 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
8.69%
Макс. загрузка депозита:
85.37%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
1 385 (64.87%)
Коротких трейдов:
750 (35.13%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
3.03 USD
Средняя прибыль:
30.82 USD
Средний убыток:
-79.25 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-472.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 868.81 USD (9)
Прирост в месяц:
37.32%
Годовой прогноз:
456.42%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
494.45 USD
Максимальная:
5 295.06 USD (52.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.22% (5 295.06 USD)
По эквити:
73.29% (3 016.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1892
|EURAUD
|45
|EURUSD
|39
|.DE40Cash
|39
|USDCAD
|31
|NZDUSD
|26
|EURCAD
|20
|AUDUSD
|19
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURAUD
|1.9K
|EURUSD
|-568
|.DE40Cash
|1.4K
|USDCAD
|-956
|NZDUSD
|-257
|EURCAD
|-784
|AUDUSD
|1K
|NZDCAD
|121
|AUDCAD
|-27
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|121K
|EURAUD
|6.2K
|EURUSD
|790
|.DE40Cash
|22K
|USDCAD
|-1.1K
|NZDUSD
|-76
|EURCAD
|-222
|AUDUSD
|1.3K
|NZDCAD
|-528
|AUDCAD
|625
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Лучший трейд: +797.99 USD
Худший трейд: -2 991 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +279.74 USD
Макс. убыток в серии: -472.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 32
|
RoboForex-ECN
|0.29 × 117
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 65
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 84
|
ThreeTrader-Live
|0.59 × 41
|
AxioryAsia-02Live
|0.76 × 29
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 73
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 13
|
RoboForex-ECN-3
|1.08 × 567
|
Tickmill-Live10
|1.31 × 16
|
Exness-Real9
|1.32 × 38
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Darwinex-Live
|2.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
Exness-Real17
|2.20 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|2.52 × 237
|
Axi-US06-Live
|2.53 × 129
