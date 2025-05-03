SeñalesSecciones
Adrian
Joyce Weiss Evans

Adrian

Joyce Weiss Evans
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 220%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 135
Transacciones Rentables:
1 596 (74.75%)
Transacciones Irrentables:
539 (25.25%)
Mejor transacción:
797.99 USD
Peor transacción:
-2 991.35 USD
Beneficio Bruto:
49 187.34 USD (400 592 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 715.45 USD (251 248 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (279.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 701.24 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
8.69%
Carga máxima del depósito:
85.37%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.22
Transacciones Largas:
1 385 (64.87%)
Transacciones Cortas:
750 (35.13%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
3.03 USD
Beneficio medio:
30.82 USD
Pérdidas medias:
-79.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-472.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 868.81 USD (9)
Crecimiento al mes:
37.32%
Pronóstico anual:
456.42%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
494.45 USD
Máxima:
5 295.06 USD (52.98%)
Reducción relativa:
De balance:
95.22% (5 295.06 USD)
De fondos:
73.29% (3 016.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1892
EURAUD 45
EURUSD 39
.DE40Cash 39
USDCAD 31
NZDUSD 26
EURCAD 20
AUDUSD 19
NZDCAD 12
AUDCAD 12
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.7K
EURAUD 1.9K
EURUSD -568
.DE40Cash 1.4K
USDCAD -956
NZDUSD -257
EURCAD -784
AUDUSD 1K
NZDCAD 121
AUDCAD -27
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 121K
EURAUD 6.2K
EURUSD 790
.DE40Cash 22K
USDCAD -1.1K
NZDUSD -76
EURCAD -222
AUDUSD 1.3K
NZDCAD -528
AUDCAD 625
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +797.99 USD
Peor transacción: -2 991 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +279.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -472.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 32
RoboForex-ECN
0.29 × 117
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 65
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 84
ThreeTrader-Live
0.59 × 41
AxioryAsia-02Live
0.76 × 29
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 73
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 13
RoboForex-ECN-3
1.08 × 567
Tickmill-Live10
1.31 × 16
Exness-Real9
1.32 × 38
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Darwinex-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.20 × 30
ICMarketsSC-Live23
2.52 × 237
Axi-US06-Live
2.53 × 129
otros 49...
https://t.me/bestcopytrade_ai
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Adrian
3000 USD al mes
220%
0
0
USD
3.7K
USD
34
94%
2 135
74%
9%
1.15
3.03
USD
95%
1:500
Copiar

