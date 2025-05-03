信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Adrian
Joyce Weiss Evans

Adrian

Joyce Weiss Evans
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2025 220%
RoboForex-ECN-3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 135
盈利交易:
1 596 (74.75%)
亏损交易:
539 (25.25%)
最好交易:
797.99 USD
最差交易:
-2 991.35 USD
毛利:
49 187.34 USD (400 592 pips)
毛利亏损:
-42 715.45 USD (251 248 pips)
最大连续赢利:
42 (279.74 USD)
最大连续盈利:
1 701.24 USD (40)
夏普比率:
0.02
交易活动:
8.69%
最大入金加载:
85.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
86
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.22
长期交易:
1 385 (64.87%)
短期交易:
750 (35.13%)
利润因子:
1.15
预期回报:
3.03 USD
平均利润:
30.82 USD
平均损失:
-79.25 USD
最大连续失误:
13 (-472.81 USD)
最大连续亏损:
-3 868.81 USD (9)
每月增长:
37.32%
年度预测:
456.42%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
494.45 USD
最大值:
5 295.06 USD (52.98%)
相对跌幅:
结余:
95.22% (5 295.06 USD)
净值:
73.29% (3 016.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1892
EURAUD 45
EURUSD 39
.DE40Cash 39
USDCAD 31
NZDUSD 26
EURCAD 20
AUDUSD 19
NZDCAD 12
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.7K
EURAUD 1.9K
EURUSD -568
.DE40Cash 1.4K
USDCAD -956
NZDUSD -257
EURCAD -784
AUDUSD 1K
NZDCAD 121
AUDCAD -27
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 121K
EURAUD 6.2K
EURUSD 790
.DE40Cash 22K
USDCAD -1.1K
NZDUSD -76
EURCAD -222
AUDUSD 1.3K
NZDCAD -528
AUDCAD 625
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +797.99 USD
最差交易: -2 991 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +279.74 USD
最大连续亏损: -472.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 32
RoboForex-ECN
0.29 × 117
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 65
ICMarketsSC-Live11
0.43 × 84
ThreeTrader-Live
0.59 × 41
AxioryAsia-02Live
0.76 × 29
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 73
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 13
RoboForex-ECN-3
1.08 × 567
Tickmill-Live10
1.31 × 16
Exness-Real9
1.32 × 38
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Darwinex-Live
2.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
Exness-Real17
2.20 × 30
ICMarketsSC-Live23
2.52 × 237
Axi-US06-Live
2.53 × 129
49 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
https://t.me/bestcopytrade_ai
没有评论
2025.12.23 07:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 19:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 18:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 17:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 14:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 09:13
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Adrian
每月3000 USD
220%
0
0
USD
3.7K
USD
34
94%
2 135
74%
9%
1.15
3.03
USD
95%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载