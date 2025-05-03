- 成长
交易:
2 135
盈利交易:
1 596 (74.75%)
亏损交易:
539 (25.25%)
最好交易:
797.99 USD
最差交易:
-2 991.35 USD
毛利:
49 187.34 USD (400 592 pips)
毛利亏损:
-42 715.45 USD (251 248 pips)
最大连续赢利:
42 (279.74 USD)
最大连续盈利:
1 701.24 USD (40)
夏普比率:
0.02
交易活动:
8.69%
最大入金加载:
85.37%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
86
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.22
长期交易:
1 385 (64.87%)
短期交易:
750 (35.13%)
利润因子:
1.15
预期回报:
3.03 USD
平均利润:
30.82 USD
平均损失:
-79.25 USD
最大连续失误:
13 (-472.81 USD)
最大连续亏损:
-3 868.81 USD (9)
每月增长:
37.32%
年度预测:
456.42%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
494.45 USD
最大值:
5 295.06 USD (52.98%)
相对跌幅:
结余:
95.22% (5 295.06 USD)
净值:
73.29% (3 016.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1892
|EURAUD
|45
|EURUSD
|39
|.DE40Cash
|39
|USDCAD
|31
|NZDUSD
|26
|EURCAD
|20
|AUDUSD
|19
|NZDCAD
|12
|AUDCAD
|12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURAUD
|1.9K
|EURUSD
|-568
|.DE40Cash
|1.4K
|USDCAD
|-956
|NZDUSD
|-257
|EURCAD
|-784
|AUDUSD
|1K
|NZDCAD
|121
|AUDCAD
|-27
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|121K
|EURAUD
|6.2K
|EURUSD
|790
|.DE40Cash
|22K
|USDCAD
|-1.1K
|NZDUSD
|-76
|EURCAD
|-222
|AUDUSD
|1.3K
|NZDCAD
|-528
|AUDCAD
|625
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +797.99 USD
最差交易: -2 991 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +279.74 USD
最大连续亏损: -472.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 32
RoboForex-ECN
|0.29 × 117
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 65
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 84
ThreeTrader-Live
|0.59 × 41
AxioryAsia-02Live
|0.76 × 29
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 73
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
Exness-Real29
|1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 13
RoboForex-ECN-3
|1.08 × 567
Tickmill-Live10
|1.31 × 16
Exness-Real9
|1.32 × 38
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
Darwinex-Live
|2.00 × 6
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
Exness-Real17
|2.20 × 30
ICMarketsSC-Live23
|2.52 × 237
Axi-US06-Live
|2.53 × 129
