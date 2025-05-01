SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algostrada 3 MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
395
Kârla kapanan işlemler:
361 (91.39%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (8.61%)
En iyi işlem:
859.72 CZK
En kötü işlem:
-3 850.47 CZK
Brüt kâr:
30 062.90 CZK (17 779 pips)
Brüt zarar:
-20 335.41 CZK (12 088 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (7 785.49 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
7 785.49 CZK (67)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
96.82%
Maks. mevduat yükü:
42.93%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
1.11
Alış işlemleri:
160 (40.51%)
Satış işlemleri:
235 (59.49%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
24.63 CZK
Ortalama kâr:
83.28 CZK
Ortalama zarar:
-598.10 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8 258.46 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-8 258.46 CZK (4)
Aylık büyüme:
1.20%
Yıllık tahmin:
15.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CZK
Maksimum:
8 753.77 CZK (7.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.94% (8 753.77 CZK)
Varlığa göre:
32.38% (35 500.57 CZK)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_stp 389
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_stp 466
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_stp 6.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +859.72 CZK
En kötü işlem: -3 850 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 67
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7 785.49 CZK
Maksimum ardışık zarar: -8 258.46 CZK

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-04Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algostrada 3 MT4
Ayda 100 USD
10%
0
0
USD
110K
CZK
25
100%
395
91%
97%
1.47
24.63
CZK
32%
1:100
