Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 10%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
395
Profit Trade:
361 (91.39%)
Loss Trade:
34 (8.61%)
Best Trade:
859.72 CZK
Worst Trade:
-3 850.47 CZK
Profitto lordo:
30 062.90 CZK (17 779 pips)
Perdita lorda:
-20 335.41 CZK (12 088 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (7 785.49 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
7 785.49 CZK (67)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
96.82%
Massimo carico di deposito:
42.93%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.11
Long Trade:
160 (40.51%)
Short Trade:
235 (59.49%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
24.63 CZK
Profitto medio:
83.28 CZK
Perdita media:
-598.10 CZK
Massime perdite consecutive:
4 (-8 258.46 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-8 258.46 CZK (4)
Crescita mensile:
1.20%
Previsione annuale:
15.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CZK
Massimale:
8 753.77 CZK (7.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.94% (8 753.77 CZK)
Per equità:
32.38% (35 500.57 CZK)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_stp 389
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_stp 466
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_stp 6.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +859.72 CZK
Worst Trade: -3 850 CZK
Vincite massime consecutive: 67
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7 785.49 CZK
Massima perdita consecutiva: -8 258.46 CZK

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-04Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
