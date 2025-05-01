- 자본
- 축소
트레이드:
439
이익 거래:
399 (90.88%)
손실 거래:
40 (9.11%)
최고의 거래:
942.46 CZK
최악의 거래:
-15 758.77 CZK
총 수익:
35 130.24 CZK (20 120 pips)
총 손실:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
연속 최대 이익:
67 (7 785.49 CZK)
연속 최대 이익:
7 785.49 CZK (67)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
97.82%
최대 입금량:
92.63%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
182 (41.46%)
숏(주식차입매도):
257 (58.54%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-19.53 CZK
평균 이익:
88.05 CZK
평균 손실:
-1 092.65 CZK
연속 최대 손실:
4 (-8 258.46 CZK)
연속 최대 손실:
-15 758.77 CZK (1)
월별 성장률:
-7.04%
연간 예측:
-85.37%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8 700.84 CZK
최대한의:
19 420.84 CZK (17.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.54% (19 420.84 CZK)
자본금별:
32.38% (35 500.57 CZK)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|433
|USDJPY_stp
|4
|XAUUSD_stp
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD_stp
|-441
|USDJPY_stp
|12
|XAUUSD_stp
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD_stp
|5.6K
|USDJPY_stp
|301
|XAUUSD_stp
|54
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PurpleTrading-04Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
