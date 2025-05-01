시그널섹션
Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 리뷰
40
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -9%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
439
이익 거래:
399 (90.88%)
손실 거래:
40 (9.11%)
최고의 거래:
942.46 CZK
최악의 거래:
-15 758.77 CZK
총 수익:
35 130.24 CZK (20 120 pips)
총 손실:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
연속 최대 이익:
67 (7 785.49 CZK)
연속 최대 이익:
7 785.49 CZK (67)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
97.82%
최대 입금량:
92.63%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
182 (41.46%)
숏(주식차입매도):
257 (58.54%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-19.53 CZK
평균 이익:
88.05 CZK
평균 손실:
-1 092.65 CZK
연속 최대 손실:
4 (-8 258.46 CZK)
연속 최대 손실:
-15 758.77 CZK (1)
월별 성장률:
-7.04%
연간 예측:
-85.37%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8 700.84 CZK
최대한의:
19 420.84 CZK (17.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.54% (19 420.84 CZK)
자본금별:
32.38% (35 500.57 CZK)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD_stp 433
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD_stp -441
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD_stp 5.6K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +942.46 CZK
최악의 거래: -15 759 CZK
연속 최대 이익: 67
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +7 785.49 CZK
연속 최대 손실: -8 258.46 CZK

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PurpleTrading-04Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.06 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
