信号 / MetaTrader 4 / Algostrada 3 MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0条评论
36
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -9%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
438
盈利交易:
398 (90.86%)
亏损交易:
40 (9.13%)
最好交易:
942.46 CZK
最差交易:
-15 758.77 CZK
毛利:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
毛利亏损:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
最大连续赢利:
67 (7 785.49 CZK)
最大连续盈利:
7 785.49 CZK (67)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
97.82%
最大入金加载:
92.63%
最近交易:
17 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.45
长期交易:
181 (41.32%)
短期交易:
257 (58.68%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-19.80 CZK
平均利润:
88.03 CZK
平均损失:
-1 092.65 CZK
最大连续失误:
4 (-8 258.46 CZK)
最大连续亏损:
-15 758.77 CZK (1)
每月增长:
-7.02%
年度预测:
-82.75%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
8 700.84 CZK
最大值:
19 420.84 CZK (17.54%)
相对跌幅:
结余:
17.54% (19 420.84 CZK)
净值:
32.38% (35 500.57 CZK)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD_stp 432
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD_stp -446
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD_stp 5.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +942.46 CZK
最差交易: -15 759 CZK
最大连续赢利: 67
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7 785.49 CZK
最大连续亏损: -8 258.46 CZK

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PurpleTrading-04Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
