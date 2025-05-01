- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
438
盈利交易:
398 (90.86%)
亏损交易:
40 (9.13%)
最好交易:
942.46 CZK
最差交易:
-15 758.77 CZK
毛利:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
毛利亏损:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
最大连续赢利:
67 (7 785.49 CZK)
最大连续盈利:
7 785.49 CZK (67)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
97.82%
最大入金加载:
92.63%
最近交易:
17 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.45
长期交易:
181 (41.32%)
短期交易:
257 (58.68%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-19.80 CZK
平均利润:
88.03 CZK
平均损失:
-1 092.65 CZK
最大连续失误:
4 (-8 258.46 CZK)
最大连续亏损:
-15 758.77 CZK (1)
每月增长:
-7.02%
年度预测:
-82.75%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
8 700.84 CZK
最大值:
19 420.84 CZK (17.54%)
相对跌幅:
结余:
17.54% (19 420.84 CZK)
净值:
32.38% (35 500.57 CZK)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|432
|USDJPY_stp
|4
|XAUUSD_stp
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD_stp
|-446
|USDJPY_stp
|12
|XAUUSD_stp
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD_stp
|5.5K
|USDJPY_stp
|301
|XAUUSD_stp
|54
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +942.46 CZK
最差交易: -15 759 CZK
最大连续赢利: 67
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +7 785.49 CZK
最大连续亏损: -8 258.46 CZK
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-9%
0
0
USD
USD
91K
CZK
CZK
36
98%
438
90%
98%
0.80
-19.80
CZK
CZK
32%
1:100