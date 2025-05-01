シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Algostrada 3 MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
レビュー0件
36週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
438
利益トレード:
398 (90.86%)
損失トレード:
40 (9.13%)
ベストトレード:
942.46 CZK
最悪のトレード:
-15 758.77 CZK
総利益:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
総損失:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
最大連続の勝ち:
67 (7 785.49 CZK)
最大連続利益:
7 785.49 CZK (67)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
97.82%
最大入金額:
92.63%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
181 (41.32%)
短いトレード:
257 (58.68%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-19.80 CZK
平均利益:
88.03 CZK
平均損失:
-1 092.65 CZK
最大連続の負け:
4 (-8 258.46 CZK)
最大連続損失:
-15 758.77 CZK (1)
月間成長:
-7.13%
年間予想:
-86.55%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 700.84 CZK
最大の:
19 420.84 CZK (17.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.54% (19 420.84 CZK)
エクイティによる:
32.38% (35 500.57 CZK)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD_stp 432
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD_stp -446
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD_stp 5.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +942.46 CZK
最悪のトレード: -15 759 CZK
最大連続の勝ち: 67
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7 785.49 CZK
最大連続損失: -8 258.46 CZK

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PurpleTrading-04Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Algostrada 3 MT4
100 USD/月
-9%
0
0
USD
91K
CZK
36
98%
438
90%
98%
0.80
-19.80
CZK
32%
1:100
コピー

