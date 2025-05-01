- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
438
利益トレード:
398 (90.86%)
損失トレード:
40 (9.13%)
ベストトレード:
942.46 CZK
最悪のトレード:
-15 758.77 CZK
総利益:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
総損失:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
最大連続の勝ち:
67 (7 785.49 CZK)
最大連続利益:
7 785.49 CZK (67)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
97.82%
最大入金額:
92.63%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
181 (41.32%)
短いトレード:
257 (58.68%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-19.80 CZK
平均利益:
88.03 CZK
平均損失:
-1 092.65 CZK
最大連続の負け:
4 (-8 258.46 CZK)
最大連続損失:
-15 758.77 CZK (1)
月間成長:
-7.13%
年間予想:
-86.55%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
8 700.84 CZK
最大の:
19 420.84 CZK (17.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.54% (19 420.84 CZK)
エクイティによる:
32.38% (35 500.57 CZK)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|432
|USDJPY_stp
|4
|XAUUSD_stp
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD_stp
|-446
|USDJPY_stp
|12
|XAUUSD_stp
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD_stp
|5.5K
|USDJPY_stp
|301
|XAUUSD_stp
|54
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +942.46 CZK
最悪のトレード: -15 759 CZK
最大連続の勝ち: 67
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7 785.49 CZK
最大連続損失: -8 258.46 CZK
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PurpleTrading-04Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
