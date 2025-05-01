SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Algostrada 3 MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
PurpleTrading-04Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
395
Bénéfice trades:
361 (91.39%)
Perte trades:
34 (8.61%)
Meilleure transaction:
859.72 CZK
Pire transaction:
-3 850.47 CZK
Bénéfice brut:
30 062.90 CZK (17 779 pips)
Perte brute:
-20 335.41 CZK (12 088 pips)
Gains consécutifs maximales:
67 (7 785.49 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
7 785.49 CZK (67)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
96.82%
Charge de dépôt maximale:
42.93%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
1.11
Longs trades:
160 (40.51%)
Courts trades:
235 (59.49%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
24.63 CZK
Bénéfice moyen:
83.28 CZK
Perte moyenne:
-598.10 CZK
Pertes consécutives maximales:
4 (-8 258.46 CZK)
Perte consécutive maximale:
-8 258.46 CZK (4)
Croissance mensuelle:
1.26%
Prévision annuelle:
15.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CZK
Maximal:
8 753.77 CZK (7.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.94% (8 753.77 CZK)
Par fonds propres:
32.38% (35 500.57 CZK)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_stp 389
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_stp 466
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_stp 6.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +859.72 CZK
Pire transaction: -3 850 CZK
Gains consécutifs maximales: 67
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +7 785.49 CZK
Perte consécutive maximale: -8 258.46 CZK

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-04Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Algostrada 3 MT4
100 USD par mois
10%
0
0
USD
110K
CZK
25
100%
395
91%
97%
1.47
24.63
CZK
32%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.